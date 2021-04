Stati Uniti

Il 28 aprile il presidente Joe Biden, in un discorso tenuto al congresso alla vigilia dei suoi primi cento giorni in carica, ha proposto un piano di sostegno alle famiglie da 1.800 miliardi di dollari con forti investimenti nell’istruzione, nell’assistenza sociale e nella lotta alla povertà. Il piano, che passerà ora all’esame del congresso, sarà finanziato da un aumento delle tasse per i più ricchi. Biden ha anche lanciato un appello al senato per l’approvazione di un progetto di legge di riforma della polizia che porta il nome di George Floyd.

Venezuela-Colombia

Il 28 aprile il ministero della difesa venezuelano ha annunciato che otto soldati sono morti negli ultimi giorni nei combattimenti con gruppi armati colombiani nel sudovest del paese. Secondo fonti di sicurezza colombiane, si tratta di dissidenti dell’ex gruppo ribelle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), che nel 2016 ha rinunciato alla lotta armata.

Regno Unito

La premier nordirlandese Arlene Foster ha annunciato il 28 aprile le sue dimissioni dalla guida dell’esecutivo locale e del partito unionista Dup. La decisione è legata alle tensioni provocate in Irlanda del Nord dall’accordo commerciale della Brexit, che ha introdotto i controlli doganali sulle merci provenienti dalla Gran Bretagna.

Bulgaria-Russia

Il 28 aprile la procura di Sofia ha ipotizzato il coinvolgimento di sei cittadini russi, probabilmente legati ai servizi segreti di Mosca, nelle esplosioni di quattro depositi di munizioni avvenute tra il 2011 e il 2020. Secondo la portavoce della procura Siyka Mileva, l’obiettivo di Mosca era impedire la consegna delle munizioni all’Ucraina e alla Georgia.

Moldova

Il 28 aprile la presidente Maia Sandu ha sciolto il parlamento, che ha definito “profondamente corrotto”, e indetto le elezioni anticipate l’11 luglio per cercare di mettere fine alla crisi politica in corso nel paese. Attualmente il parlamento è controllato dal Partito socialista, guidato dall’ex presidente filorusso Igor Dodon.

Cina

Un uomo armato di coltello ha fatto irruzione il 28 aprile in una scuola dell’infanzia a Beiliu, nella regione autonoma del Guangxi, nel sud del paese, uccidendo due bambini e ferendo altre 16 persone. L’autore dell’attacco è stato arrestato.

Somalia

Il 28 aprile il presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, noto come “Farmajo”, ha lanciato un appello all’organizzazione delle elezioni nel paese, rinunciando alla proroga di due anni del suo mandato che aveva causato una grave crisi nel paese. Negli ultimi giorni un gruppo armato legato all’opposizione aveva assunto il controllo di alcune zone della capitale Mogadiscio in seguito a dei combattimenti con le forze di sicurezza.