Israele

Nella notte tra il 29 e il 30 aprile almeno 44 persone sono morte e più di 150 sono rimaste ferite nella calca durante la festività ebraica di Lag Baomer sul monte Meron, nel nord del paese. Le autorità avevano autorizzato la presenza di diecimila persone, ma secondo i mezzi d’informazione israeliani ce n’erano molte di più.

Palestina

Il 30 aprile il presidente palestinese Abu Mazen ha rinviato le elezioni legislative del 22 maggio, che sarebbero state le prime nei Territori palestinesi da quindici anni, motivando la decisione con la necessità di garantire la partecipazione anche agli abitanti di Gerusalemme Est, occupata da Israele. Il partito islamico Hamas ha contestato il rinvio.

Kirghizistan-Tagikistan

Il governo kirghiso ha annunciato il 30 aprile che almeno tredici dei suoi cittadini, tra militari e civili, sono morti nelle violenze scoppiate in un’area contesa al confine con il Tagikistan. Si sarebbe infatti verificata una sparatoria tra unità militari dei due paesi. Più di undicimila abitanti di due distretti della regione di Batken, nel sudovest del Kirghizistan, sono stati trasferiti. Il Tagikistan non ha invece comunicato le sue perdite, ma sarebbero morte almeno tre persone.

Germania

Il 29 aprile la corte costituzionale di Karlsruhe ha stabilito che gli attuali obiettivi del governo in tema di riduzione delle emissioni di gas serra “sono insufficienti” e mettono a rischio le generazioni future. Il governo dovrà presentare un nuovo piano entro la fine del 2022, precisando i suoi impegni per il periodo successivo al 2030. Il piano attuale prevede una riduzione delle emissioni del 55 per cento entro il 2030. Il ricorso era stato presentato da una coalizione di attivisti per il clima, tra cui il movimento Fridays for future.

Cipro

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha confermato il 29 aprile il fallimento delle “discussioni informali” sul futuro di Cipro che si sono svolte a Ginevra. Secondo Guterres, non ci sono le condizioni per dei negoziati ufficiali in vista della riunificazione dell’isola, divisa dal 1974. Erano presenti il presidente cipriota Nikos Anastasiades e il leader della Repubblica Turca di Cipro Nord, Ersin Tatar.

Ecuador

Il 28 aprile la corte costituzionale ha depenalizzato l’aborto in caso di stupro, con sette voti a favore e due contrari. L’annuncio è stato dato dal difensore civico Freddy Carrión, che ha il compito di promuovere i diritti umani nel paese. Finora l’aborto era ammesso solo in caso di “disabilità intellettiva” della gestante.

Malawi

La corte suprema ha stabilito il 28 aprile che la pena di morte è incostituzionale, ordinando una revisione delle sentenze pronunciate negli ultimi anni. In realtà la pena di morte era di fatto sospesa: le ultime esecuzioni risalivano al 1992.