La trappola delle slot machine

“Poi arriva il punto in cui per continuare a giocare fai cose che non avresti mai pensato di poter fare. Allora capisci di avere un problema serio”. Migliaia di persone in tutto il mondo sono dipendenti dalle slot machine e dai videopoker, e le loro storie sono spesso simili. In questo documentario animato, attraverso la storia di Sharon si raccontano diverse esperienze di vita reale. Il video di Charby Ibrahim uscito sul Guardian.