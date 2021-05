Israele-Palestina

Il 10 maggio centinaia di fedeli palestinesi si sono scontrati con la polizia israeliana alla spianata delle moschee a Gerusalemme Est, e almeno cinquanta persone sono rimaste ferite. La ripresa degli scontri coincide con la “giornata di Gerusalemme”, in cui per tradizione gruppi di giovani sionisti partecipano a una marcia a Gerusalemme Est per ricordare la vittoria del 1967. Nei giorni scorsi centinaia di palestinesi e venti poliziotti erano rimasti feriti nelle violenze legate alla possibile espulsione di 70 famiglie palestinesi da un quartiere di Gerusalemme Est per fare posto a dei coloni israeliani.

Iraq

Alcuni uomini armati hanno cercato di assassinare, nella notte tra il 9 e il 10 maggio, il giornalista Ahmed Hassan, dell’emittente Al Fourat, in un attacco condotto a Diwaniya, nel sud del paese. Hassan è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il 9 maggio un altro giornalista, Ehab al Ouazni, che denunciava da anni il rafforzamento delle milizie filoiraniane nel paese, era stato assassinato nella città santa sciita di Kerbala.

Afghanistan

Il 10 maggio i ribelli taliban hanno proclamato un cessate il fuoco di tre giorni in occasione della festività islamica dell’Eid al Fitr. Poche ore prima una bomba è esplosa al passaggio di un autobus nella provincia di Zabul, nel sudest del paese, uccidendo undici persone. L’8 maggio almeno sessanta persone, in maggioranza ragazze studenti, erano morte nell’attacco a una scuola in un quartiere hazara di Kabul. Il governo aveva attribuito l’attacco ai taliban, che però hanno smentito il loro coinvolgimento.

Regno Unito

Il 9 maggio la premier scozzese, l’indipendentista Nicola Sturgeon, ha ribadito la necessità di un referendum per l’autodeterminazione dopo la netta vittoria dello Scottish national party (Snp) nelle elezioni amministrative del 6 maggio. L’Snp ha ottenuto 64 seggi sui 129 del parlamento scozzese, uno in meno rispetto alla maggioranza assoluta. Il primo ministro britannico Boris Johnson si è detto fermamente contrario a un nuovo referendum dopo quello del 2014, che però si svolse prima dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.

Francia

Decine di migliaia di persone hanno partecipato il 9 maggio a una manifestazione a Parigi e in altre città del paese per chiedere al governo misure più ambiziose contro la crisi climatica. Il 4 maggio l’assemblea nazionale aveva approvato la “legge clima e resistenza” voluta dal presidente Emmanuel Macron, che però i gruppi ambientalisti considerano insufficiente. Di fronte all’opposizione del senato Macron sembra intenzionato a rinunciare a un referendum per inserire la protezione del clima nella costituzione.

Ciad

Il 9 maggio l’esercito ha annunciato che l’operazione militare contro i ribelli del Fronte per l’alternanza e la concordia in Ciad (Fact) si è conclusa con successo. I ribelli avevano lanciato un’offensiva nel nord del paese l’11 aprile, giorno delle elezioni presidenziali. Nel corso dei combattimenti era rimasto ucciso il presidente Idriss Déby Itno.

Sud Sudan

Il 9 maggio il presidente Salva Kiir ha sciolto il parlamento, aprendo la strada alla formazione di un organismo più ampio, come previsto dall’accordo di pace del 2018 che ha messo fine a cinque anni di guerra civile. L’assemblea nazionale passerà da 400 a 550 deputati: 332 saranno nominati dal presidente Salva Kiir, 128 dal vicepresidente ed ex capo ribelle Riek Machar e 90 dagli altri partiti firmatari.