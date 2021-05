Israele-Palestina

L’11 maggio le autorità della Striscia di Gaza hanno affermato che almeno 22 persone, tra cui nove bambini, sono morte nei raid aerei israeliani decisi in risposta al lancio di duecento razzi verso Israele, quasi tutti intercettati da uno scudo antimissile. Israele sostiene invece di aver ucciso 15 miliziani di Hamas e della Jihad islamica. Le violenze sono legate alle recenti tensioni a Gerusalemme Est, dove migliaia di palestinesi protestano da giorni contro la possibile espulsione di 70 famiglie per fare posto a dei coloni israeliani.

Stati Uniti-Russia

Il 10 maggio il presidente Joe Biden ha accusato un gruppo criminale basato in Russia di essere responsabile dell’attacco informatico che ha costretto l’azienda Colonial Pipeline a chiudere i suoi oleodotti, mettendo a rischio l’approvvigionamento nel nordest del paese. Biden ha aggiunto che “non ci sono prove di un coinvolgimento diretto del governo russo”.

Stati Uniti

Lo stato della Georgia ha abolito il 10 maggio una legge del 1863 che permetteva ai cittadini testimoni di un crimine di procedere all’arresto del sospettato. La legge aveva portato a molti abusi e in molti ne chiedevano l’abolizione, soprattutto dopo l’omicidio dell’afroamericano Ahmaud Arbery, avvenuto il 23 febbraio 2020. Arbery era stato ucciso mentre faceva jogging da due uomini, padre e figlio, che si sono giustificati dicendo di averlo scambiato per un ladro in azione.

Germania

Il 10 maggio i sacerdoti di 110 chiese cattoliche hanno dato la loro benedizione a centinaia di coppie omosessuali in un gesto di protesta nei confronti del Vaticano, che di recente ha ribadito la sua opposizione ai matrimoni gay. A marzo la congregazione per la dottrina della fede aveva pubblicato una nota in cui riafferma che l’omosessualità è “un peccato”.

Francia

Il 10 maggio un numero imprecisato di militari in servizio attivo ha pubblicato una lettera aperta, rimasta anonima, sulla rivista di destra Valeurs Actuelles per denunciare il rischio di guerra civile a causa delle “troppe concessioni” fatte dal governo francese all’islam. La lettera è stata duramente contestata dal governo e dalla maggior parte dei partiti.

Portogallo

Tre ispettori della polizia di frontiera sono stati condannati il 10 maggio a pene da sette a nove anni di prigione per aver picchiato e causato la morte per asfissia di un ucraino di 40 anni, Ihor Homenyuk, che nel marzo del 2020 era entrato illegalmente nel paese. Homenyuk era arrivato all’aeroporto di Lisbona senza un visto e, dopo aver rifiutato il rimpatrio, era stato trasferito in un centro di detenzione.

Russia

L’11 maggio un adolescente ha aperto il fuoco in una scuola a Kazan, nel centro del paese, uccidendo almeno otto alunni e un insegnante. L’autore dell’attacco è stato arrestato.

Georgia

Il 10 maggio un tribunale di Tbilisi ha ordinato la scarcerazione su cauzione di Nika Melia, leader del Movimento nazionale unito (Mnu), la principale formazione d’opposizione, in seguito a un accordo con il partito al potere Sogno georgiano ottenuto grazie alla mediazione dell’Unione europea. Bruxelles ha anche pagato la cauzione da 40mila lari (circa 9.500 euro). L’arresto di Melia, accusato di aver organizzato delle manifestazioni di massa violente nel 2019, aveva causato una crisi politica nel paese.