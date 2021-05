Un’amicizia nata a Guantanamo Mohamedou Ould Slahi è stato nel carcere statunitense di massima sicurezza sull’isola di Cuba dal 2002 al 2016, sottoposto a torture e isolamento. Dopo 13 anni incontra in Mauritania una delle sue guardie, Steve Wood. I due ricordano come il loro rapporto d’amicizia ha cambiato profondamente le loro vite. Il video del Guardian.

Marx non aveva tutti i torti

È difficile non cogliere la straordinaria lungimiranza di Marx e la sua comprensione della natura, della parabola e della direzione del capitalismo. Le intuizioni che colpiscono di più sono tre. L’articolo di John Lanchester per la London Review of Books, dall’archivio di Internazionale.