Bielorussia

Il 23 maggio un caccia bielorusso ha affiancato un aereo di linea della Ryanair, in volo tra Atene e Vilnius, costringendolo ad atterrare a Minsk, la capitale, per arrestare l’oppositore Roman Protasevich, 26 anni, ex collaboratore del canale d’opposizione Nexta. La leader dell’opposizione in esilio Svetlana Tichanovskaja ha contestato l’arresto di Protasevich, affermando “che rischia la pena di morte”. Gli Stati Uniti e l’Unione europea hanno chiesto l’immediata liberazione dell’oppositore, minacciando sanzioni.

Etiopia-Stati Uniti

Il 23 maggio il governo statunitense ha introdotto delle restrizioni nella concessione dei visti per varie personalità etiopiche ed eritree accusate di aver alimentato il conflitto nella regione settentrionale del Tigrai. Tra loro ci sono funzionari governativi e militari, oltre ad alcuni esponenti del Fronte popolare di liberazione del Tigrai (Tplf). Il segretario di stato statunitense Anthony Blinken ha affermato che gli abitanti del Tigrai continuano a essere vittime di violazioni dei diritti umani e hanno bisogno di aiuti umanitari urgenti.

Bangladesh

La giornalista Rozina Islam è stata scarcerata su cauzione il 23 maggio dopo alcuni giorni di manifestazioni contro il suo arresto. Islam, 42 anni, giornalista d’inchiesta del quotidiano Prothom Alo, era stata arrestata il 17 maggio con l’accusa di aver violato la legge sul segreto di stato. Ma secondo alcuni sindacati e associazioni per i diritti umani, il suo arresto sarebbe in realtà legato alle critiche rivolte al governo per la gestione della pandemia di covid-19.

Samoa

Il 24 maggio Fiame Naomi Mata’afa, leader della formazione d’opposizione Fast, ha prestato giuramento come prima premier donna del paese in una cerimonia che si è svolta nei giardini del parlamento, dopo che il primo ministro uscente Tuilaepa Sailele Malielegaoi, al potere da 22 anni, le ha rifiutato l’accesso all’edificio. Il 17 maggio la corte suprema aveva confermato l’esito delle elezioni legislative del mese scorso, aprendo la strada alla nomina di Mata’afa, ma Malielegaoi ha rifiutato di farsi da parte e ha presentato un nuovo ricorso.

Cina

Ventuno dei 172 partecipanti a una maratona speciale di cento chilometri che si è svolta nel nordovest del paese sono morti assiderati il 23 maggio dopo un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche. Gli atleti si trovavano nella foresta di pietra del fiume Hwang He, vicino alla città di Baiyin, nella provincia del Gansu.

Repubblica Democratica del Congo

Il 23 maggio la colata di lava proveniente dal cratere del vulcano Nyiragongo si è fermata alla periferia di Goma, capoluogo della provincia orientale del Nord Kivu. In precedenza la colata aveva distrutto centinaia di case in vari villaggi, spingendo migliaia di persone alla fuga. Almeno 15 persone sono morte e decine risultano disperse. Nel 1977 un’eruzione del vulcano aveva causato più di seicento vittime.