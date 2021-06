Israele

Il 2 giugno il centrista Yair Lapid ha annunciato al presidente Reuven Rivlin di aver raggiunto un accordo per un governo di coalizione che dovrebbe mettere fine all’era del primo ministro Benjamin Netanyahu, al potere da dodici anni. La coalizione sarà composta da otto partiti: due di sinistra, due di centro, tre di destra e uno arabo. Il voto di fiducia alla knesset è previsto la prossima settimana. In una prima fase sarà premier Naftali Bennett, leader del partito di destra La casa ebraica, che si alternerà nell’incarico a Lapid.

Sri Lanka

Il 2 giugno la portacontainer Mv X-Press Pearl è parzialmente affondata al largo della capitale Colombo con 350 tonnellate di carburante a bordo. La nave trasportava anche anche venticinque tonnellate di acido nitrico e di altri prodotti chimici e due settimane fa a bordo si è sviluppato un incendio. Una grande quantità di plastica ha già raggiunto le spiagge della località turistica di Negombo, ma si teme lo sversamente del carburante.

Nicaragua

Cristiana Chamorro, considerata la principale avversaria del presidente Daniel Ortega nelle elezioni presidenziali del prossimo novembre, il 2 giugno è stata messa agli arresti domiciliari dopo essere stata incriminata per riciclaggio. Chamorro, una giornalista di 67 anni, ha denunciato un complotto. È la figlia di Violeta Chamorro, che sconfisse Ortega nelle elezioni presidenziali del 1990.

Cuba

Il 2 giugno il quotidiano Granma ha annunciato il via libera del governo alla creazione di piccole e medie imprese nel settore privato. Il principio è stato adottato dal consiglio dei ministri e sarà ora formalizzato in un’apposita legge, che almeno all’inizio riguarderà un numero limitato di aziende. Circa 600mila cubani lavorano già nel settore privato, in assenza però di un quadro giuridico che permetta di creare nuove aziende.

Cile

Il presidente Sebastián Piñera, conservatore, ha affermato a sorpresa il 1 giugno che “è arrivata l’ora di legalizzare i matrimoni omosessuali”. Piñera chiederà al parlamento di esaminare “con procedura accelerata” un progetto di legge bloccato da anni. Il presidente, il cui mandato si concluderà nel marzo del 2022, si era più volte schierato contro i matrimoni omosessuali.

Stati Uniti

Il 1 giugno il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis ha ratificato una legge che vieta alle donne e alle ragazze transgender di partecipare alle competizioni sportive femminili organizzate da istituzioni pubbliche. DeSantis ha affermato che l’obiettivo è “preservare l’integrità delle gare”. Le associazioni lgbt hanno definito la legge “discriminatoria” e annunciato ricorso.

Nigeria

Il 2 giugno le autorità dello stato del Niger, nel centro-ovest del paese, hanno confermato che 136 studenti sono stati rapiti domenica scorsa in una scuola privata musulmana a Tegina. Il rapimento di massa è stato attribuito a un “gruppo di banditi”.