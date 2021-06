Canada

Il 7 giugno un uomo di 20 anni alla guida di un camioncino, Nathaniel Veltman, ha investito una famiglia musulmana a London, nel sudest del paese, uccidendo quattro persone e ferendo gravemente un bambino di nove anni. Secondo gli inquirenti, si è trattato di “un attacco premeditato, motivato dall’odio religioso”.

Stati Uniti

Il 7 giugno, per la prima volta da 18 anni, la Food and drug administration (Fda) ha autorizzato un nuovo farmaco contro il morbo di Alzheimer. L’Aduhelm, messo a punto dall’azienda Biogen, punta a rallentare il decorso della malattia invece di limitarsi ad alleviarne i sintomi. Nel novembre scorso un comitato di esperti aveva sconsigliato l’autorizzazione del farmaco a causa dei dubbi sulla sua efficacia.

Perù

Secondo i risultati parziali del secondo turno delle elezioni presidenziali del 6 giugno, con il 96 per cento delle schede scrutinate, il candidato della sinistra radicale Pedro Castillo è in testa con il 50,28 per cento dei voti, contro il 49,72 per cento della candidata di destra Keiko Fujimori. Mancano però da conteggiare le schede provenienti dall’estero.

El Salvador

Il 7 giugno Sara Rogel, 28 anni, condannata a trent’anni di prigione per un aborto equiparato a “omicidio aggravato”, è stata scarcerata dopo aver trascorso quasi nove anni in prigione. Nel 2012 Rogel, all’ottavo mese di gravidanza, era scivolata in casa perdendo il bambino. Ricoverata in ospedale con un’emorragia in corso, era stata accusata di aborto volontario e arrestata.

Francia

Il 7 giugno l’autorità per la concorrenza ha comminato a Google una multa da 220 milioni di euro per pratiche scorrette legate al mercato della pubblicità online e ha chiesto all’azienda statunitense profonde riforme. Il ricorso era stato presentato da tre gruppi dell’informazione, tra cui la News Corp di Rupert Murdoch.

Mali

Il colonnello Assimi Goïta, autore di due colpi di stato negli ultimi mesi, si è insediato il 7 giugno come presidente della transizione. Goïta ha nominato un premier civile, Choguel Kokalla Maïga, e ha confermato che le elezioni si svolgeranno, come previsto, il 27 febbraio 2022. Il voto dovrebbe segnare il ritorno della democrazia nel paese.

India

Il 7 giugno almeno 18 persone sono morte nell’incendio divampato in una fabbrica di prodotti chimici alla periferia di Pune, nello stato occidentale del Maharashtra. L’incendio sarebbe stato causato dall’esplosione di un macchinario. L’impianto è di proprietà dell’azienda Sv Aqua technologies.

Pakistan

Il bilancio della collisione fra treni avvenuta il 7 giugno nella provincia meridionale del Sindh è salito a 63 vittime. L’incidente è stato causato dal deragliamento di un treno, che poi è stato colpito da un convoglio proveniente dalla direzione opposta.