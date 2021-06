Stati Uniti-Russia

Il 16 giugno il presidente statunitense Joe Biden e il suo collega russo Vladimir Putin hanno partecipato a Ginevra a un incontro di circa tre ore definito “costruttivo”. I due leader hanno deciso di avviare un dialogo sul controllo delle armi nucleari e di far tornare gli ambasciatori nelle rispettive capitali. Non sono stati registrati progressi su altre questioni, tra cui gli attacchi informatici, il conflitto in Ucraina e l’oppositore russo Aleksej Navalnyj.

Stati Uniti

La camera dei rappresentanti ha approvato il 16 giugno, con 415 voti a favore e 14 contrari, la creazione di una nuova festività federale, che cadrà il 19 giugno, per commemorare l’emancipazione degli ultimi schiavi, avvenuta in Texas nel 1865. Il provvedimento era stato approvato il giorno prima dal senato.

Messico

Il 16 giugno Hugo Amed Shultz, ex sindaco di Chinipas, nello stato di Chihuahua, è stato condannato a otto anni di prigione per il suo coinvolgimento nell’omicidio della giornalista Miroslava Breach, avvenuto nel marzo 2017. Pochi giorni prima di essere assassinata Breach aveva pubblicato un’inchiesta sul quotidiano La Jornada in cui denunciava i legami tra le autorità locali e la criminalità organizzata.

Germania

La ministra della difesa Annegret Kramp-Karrenbauer ha richiamato il 16 giugno un plotone di trenta soldati di stanza in Lituania accusati di aver intonato canti razzisti e antisemiti durante una festa in un hotel ad aprile. L’episodio era stato rivelato il 14 giugno in un articolo pubblicato sul settimanale Der Spiegel.

Birmania

Il 16 giugno gli abitanti di Kin Ma, nel centro del paese, hanno accusato l’esercito di aver aperto il fuoco con un lanciarazzi causando un incendio che ha quasi interamente distrutto il villaggio. L’episodio si è verificato durante un’operazione dell’esercito per arrestare alcuni membri di una milizia di autodifesa locale, costituita dopo il colpo di stato militare del 1 febbraio.

Cina

Il 17 giugno è stato completato con successo il lancio della prima missione con equipaggio verso la nuova stazione spaziale cinese, chiamata “Palazzo celeste”. Il missile Lunga Marcia 2F con la navicella Shenzhou 12 è decollato dal centro spaziale di Jiuquan, nel deserto nordoccidentale del Gobi. I tre astronauti raggiungeranno l’unico modulo della stazione già completato e resteranno in orbita circa tre mesi.