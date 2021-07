La resistenza degli apache Oak Flat, la terra sacra del popolo apache, in Arizona, comprende uno dei più grandi giacimenti di rame al mondo. Da quando l’area rischia di essere venduta a un’azienda estrattiva il popolo apache protesta per difendere la propria cultura e religione. Il video del Guardian.

Elisa Perriguer I campi per isolare i profughi Li sta realizzando la Grecia con fondi europei. Per poi affidarli ad aziende private.

Amira Hass Il caso di Evyatar Storia dei palestinesi uccisi nelle proteste contro un insediamento illegale in Cisgiordania.

Arthur C. Brooks Le gioie della paternità Diventare padri è un ottimo investimento in termini di felicità.

Chiuso in una cassa Carlos Ghosn, l’ex amministratore delegato del gruppo Nissan-Renault, era agli arresti domiciliari in Giappone. Accusato di illeciti finanziari, è riuscito a scappare nascosto in una custodia per altoparlanti. L’articolo di John Arlidge per il Times, dall’archivio di Internazionale.

Giovanni Ansaldo

Un viaggio surreale

Intervista a John Grant, che presenta il nuovo album Boy from Michigan.

Portfolio

Fotografia nomade

È cominciato Molichrom, il festival di fotografia dedicato al nomadismo.

Daniele Cassandro

Cool Britannia addio

Ascoltate l’album England made me per capire come sia riuscita a vincere la Brexit.

Cinema

Una scena di Il giorno e la notte

“Con tutti bloccati in casa, gli attori hanno fatto il lavoro dell’intera troupe”, dice il regista Daniele Vicari.

Alberto Notarbartolo

Canzone per chiunque

Song for Whoever dei Beautiful South è l’irresistibile autoritratto di un autore di canzoni.