Afghanistan

Il 12 agosto i taliban hanno conquistato la città di Ghazni, la decima capitale di provincia in una settimana. Il ritmo sostenuto dell’avanzata preoccupa l’intelligence statunitense che afferma che la capitale Kabul – appena 15o chilometri a sudest da Ghazni – potrebbe essere conquistata in 90 giorni. I taliban controllano a oggi il 65 per cento del territorio afgano. Di fronte alle critiche emerse nei suoi confronti in seguito alla decisione di ritirare le truppe, il presidente statunitense Joe Biden ha dichiarato di non essere pentito, affermando che ora tocca ai leader afgani lottare per il proprio paese.

Algeria

Gli incendi boschivi divampati il 9 agosto nella regione della Cabilia hanno provocato la morte di almeno 65 persone, tra cui 28 soldati. Le conseguenze catastrofiche dei roghi sono state accentuate dall’ondata di caldo con picchi di 48 gradi che sta interessando l’area mediterranea.

Zambia

Sono in corso le elezioni presidenziali. Si scontrano per la terza volta il presidente in carica Edgar Lungu e il principale esponente dell’opposizione Hakainde Hichilema. Il voto arriva dopo una campagna elettorale caratterizzata da violenti scontri che hanno reso necessario l’intervento dell’esercito.

Stati Uniti

Il senato ha approvato il maxi-piano bipartisan per investimenti infrastrutturali da 1.200 miliardi di dollari. Una grande vittoria per il presidente Joe Biden che aveva fortemente voluto l’approvazione del piano definendola “la prova che la democrazia può ancora funzionare”. È attesa nei prossimi giorni l’approvazione definitiva da parte del congresso.

Nicaragua

Il principale partito d’opposizione nel paese centroamericano è stato escluso dalle elezioni presidenziali che si terranno il prossimo novembre. La commissione elettorale del paese ha stabilito che il presidente del partito Ciudadanos por la libertad non rispetta i criteri di eleggibilità, avendo la doppia cittadinanza nicaraguense e statunitense. Il presidente in carica Daniel Ortega è stato accusato di silenziare l’opposizione.

Lituania-Bielorussia

Il parlamento lituano ha votato a favore di una legge che consente di costruire un muro di cinquecento chilometri lungo il confine con la Bielorussia. La recinzione verrà costruita per arginare il flusso di migranti che si introducono in maniera irregolare dal paese guidato da Aleksandr Lukašenko. Nell’ultimo anno circa quattromila migranti hanno raggiunto illegalmente la Lituania.

Regno Unito-Germania

L’11 agosto è stato arrestato a Berlino un addetto alla sicurezza dell’ambasciata britannica, accusato di spionaggio per conto del governo russo. Secondo la procura tedesca avrebbe “passato almeno una volta informazioni riservate ai servizi segreti russi”. L’arresto è il risultato di un’investigazione congiunta tra Germania e Regno Unito.

Polonia

La camera ha approvato l’11 agosto la controversa legge sui mezzi d’informazione, che proibisce a società non appartenenti allo Spazio economico europeo di essere azionisti di maggioranza dei media polacchi. Il partito Diritto e giustizia (PiS), del presidente Andrzej Duda, che ha fortemente voluto la legge, l’ha definita in linea con le norme di altri paesi europei.

Corea del Nord

Pyongyang ha definito le esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud “un atto ostile che minaccia la sicurezza del nostro popolo e la stabilità della penisola coreana, per cui deve essere pagato un caro prezzo”. Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, ha dichiarato che sarà impossibile raggiungere un accordo fino a quando le truppe statunitensi non lasceranno la penisola.