Afghanistan

Domenica 15 agosto i taliban hanno conquistato Kabul e preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente Ashraf Ghani ha lasciato il paese, dichiarando di aver preso questa decisione difficile per evitare ai cittadini di Kabul un bagno di sangue. In seguito alla fuga di Ghani i taliban hanno dichiarato la fine delle ostilità. Migliaia di civili hanno raggiunto l’aeroporto di Kabul per provare a lasciare il paese, rendendo necessario l’intervento delle truppe statunitensi per garantire il rimpatrio del personale diplomatico. I ministri degli esteri dell’Unione europea si riuniranno il 17 agosto in videoconferenza per discutere della situazione in Afghanistan. Un portavoce del ministero degli esteri cinese ha dichiarato di augurarsi “relazioni amichevoli” con i taliban.

Haiti

Il terremoto di magnitudo 7,2 che ha colpito il paese il 14 agosto ha provocato finora 1.297 vittime. La scossa ha distrutto migliaia di edifici nell’isola che porta ancora i segni del terremoto di undici anni fa. Il paese sta vivendo inoltre un periodo di incertezza politica in seguito all’assassinio del presidente Jovenel Moïse il mese scorso.

Canada

Il premier Justin Trudeau ha indetto le elezioni anticipate per il 20 settembre. Il primo ministro punta a ottenere la maggioranza parlamentare per assicurarsi i voti necessari all’approvazione del piano di ripresa dalla pandemia del partito Liberale.

Hong Kong

Il 15 agosto il Civil human rights front (Chrf) ha annunciato il suo scioglimento definitivo a causa delle forti pressioni della polizia. Il gruppo che raccoglieva i movimenti prodemocrazia, principale organizzatore delle proteste a Hong Kong, è stato accusato di aver violato le leggi sulla sicurezza nazionale. Figo Chan, leader del Chrf era stato arrestato durante una manifestazione nel 2019.

Venezuela

Freddy Guevara, tra i principali oppositori del presidente Nicolás Maduro, è stato rilasciato il 15 agosto dal centro di detenzione El Helicoide. Era stato arrestato il 12 luglio a Caracas con le accuse di terrorismo, attentato contro l’ordine costituzionale e tradimento. Guevara ha riferito ai giornalisti di non essere a conoscenza dei dettagli sulla sua scarcerazione.

Zambia

Hakainde Hichilema è il nuovo presidente dello Zambia. Il leader dell’opposizione ha battuto l’ex presidente Edgar Lungu con un margine di quasi un milione di voti.

Libano

Ad Akkar, regione nel nord del Libano, almeno 20 persone sono morte e 79 ferite nell’esplosione di un serbatoio di carburante il 15 agosto. In questi giorni il paese sta vivendo una grave carenza di combustibile che ha provocato frequenti interruzioni dell’energia elettrica e lunghe file alle stazioni di rifornimento.

Polonia

Il presidente polacco Andrzej Duda ha approvato lo scorso sabato una legge che impone un limite di trent’anni per i ricorsi contro le confische di proprietà private. La legge ha suscitato le proteste della comunità ebraica polacca che dopo la fine della seconda guerra mondiale ha visto parte delle sue proprietà sequestrate e nazionalizzate dal governo. L’approvazione ha dato il via a uno scontro diplomatico tra Polonia e Israele che ha definito la legge antisemita.

Turchia

Le inondazioni che dalla scorsa settimana hanno colpito le regioni del mar Nero occidentale sulla costa settentrionale della Turchia hanno provocato 70 morti. I soccorritori proseguono le ricerche di 47 dispersi. Più di quaranta villaggi sono rimasti senza energia elettrica e migliaia di persone hanno dovuto lasciare la zona.