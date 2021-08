Afghanistan

Il portavoce dei taliban Zabihullah Mujahid ha annunciato durante la prima conferenza stampa dopo la presa di Kabul la volontà di avere relazioni pacifiche con gli altri paesi e di rispettare i diritti delle donne, sempre nel quadro della sharia. Mentre continua il trasferimento dei cittadini stranieri dal paese, il segretario generale della Nato ha ammesso le responsabilità dell’occidente nella situazione attuale e Josep Borrell, alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha dichiarato che è necessario parlare con i taliban per evitare una crisi umanitaria in Afghanistan.

Niger

Il 16 agosto un attacco di presunta matrice jihadista ha provocato la morte di almeno 37 civili. Il numero di vittime nella regione detta delle “tre frontiere” tra Niger, Burkina Faso e Mali è salito a 450 dall’inizio del 2021.

Mozambico

L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha richiesto un “rapido aumento” degli aiuti umanitari e maggiori finanziamenti per le operazioni nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. La zona è teatro di attacchi da parte di gruppi armati dal 2017 e gli sfollati sono centinaia di migliaia.

Iran

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha lanciato un allarme relativo al livello di arricchimento dell’uranio raggiunto dall’Iran, molto vicino a quello giudicato sufficiente per produrre un’arma atomica. Gli Stati Uniti hanno reagito al rapporto chiedendo a Teheran di fermare l‘“escalation nucleare”.

Perù

Il ministro degli esteri Héctor Béjar si è dimesso il 17 agosto a causa di alcune dichiarazioni, rilasciate prima di assumere l’incarico, a proposito di Sendero luminoso, il gruppo di ribelli che uccise decine di migliaia di persone tra gli anni ottanta e novanta. Béjar aveva affermato l’anno scorso durante un’intervista di essere convinto che dietro al gruppo ci fosse la Cia.

Stati Uniti

L’incendio Dixie, che dal 13 luglio ha devastato più di 2.500 chilometri quadrati di territorio, non accenna a fermarsi. Ora a preoccupare sono le forti ondate di vento previste per i prossimi giorni che potrebbero complicare la lotta dei vigili del fuoco alle fiamme dell’incendio più distruttivo della storia degli Stati Uniti.

Cina

La State administration for market regulation (Samr), l’agenzia antitrust cinese, ha pubblicato il 17 agosto una bozza di norme per limitare la concorrenza nel settore di internet che potrebbero entrare in vigore entro la fine dell’anno. L’annuncio ha generato un forte calo in borsa per aziende come Alibaba, recentemente multato dalla Samr per abuso della sua posizione dominante sul mercato.

Hong Kong

Quattro studenti dell’università sono stati arrestati mercoledì per “apologia di terrorismo” dalla nuova unità di polizia responsabile dell’attuazione della legge sulla sicurezza nazionale. Gli studenti avevano pubblicato lo scorso mese un comunicato controverso nel quale “apprezzavano il sacrificio” di un uomo che aveva accoltellato un poliziotto prima di suicidarsi.

Cambogia

Rong Chhun, rappresentante sindacale oppositore del primo ministro cambogiano Hun Sen, è stato condannato a due anni di carcere per istigazione all’odio in seguito alle accuse rivolte al governo di aver commesso “irregolarità” durante la ridefinizione della frontiera con il Vietnam. La questione del confine è un argomento delicato in Cambogia, dove regna un forte sentimento antivietnamita.

Giappone

Una nuova isola dal diametro di un chilometro è affiorata nell’arcipelago giapponese a causa dell’intensa attività vulcanica sottomarina. L’isola potrebbe però scomparire presto a causa dell’erosione da parte delle onde del mare.