Afghanistan-Stati Uniti

Il 22 agosto il presidente statunitense Joe Biden ha affermato che la presenza dei soldati statunitensi all’aeroporto di Kabul potrebbe essere prorogata oltre la data prevista del 31 agosto. L’obiettivo di Washington è potare fuori dal paese 15mila statunitensi e almeno 50mila afgani. Secondo la Casa Bianca, dal 14 agosto sono state evacuate più di 30mila persone.

Iran-Giappone

Il 22 agosto, in occasione di una visita a Teheran del ministro degli esteri giapponese Toshimitsu Motegi, il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha chiesto a Tokyo di sbloccare i fondi della repubblica islamica congelati in Giappone a causa delle sanzioni statunitensi. Miliardi di dollari di fondi iraniani sono bloccati nelle banche giapponesi e sudcoreane dal 2018, quando l’ex presidente statunitense Donald Trump ha reintrodotto le sanzioni contro Teheran.

Stati Uniti

La tempesta tropicale Henri, con venti fino a 95 chilometri all’ora, ha raggiunto il 22 agosto le coste del Rhode Island, nel nordest del paese. Più di 120mila persone sono rimaste senza elettricità negli stati del Rhode Island, del Connecticut e del Massachusetts. Intanto, almeno ventuno persone sono morte nelle alluvioni causate dalle forti piogge che hanno colpito il Tennessee, nell’area centrorientale del paese.

Svezia

Il 22 agosto il primo ministro socialdemocratico Stefan Lofven ha annunciato che si dimetterà a novembre per permettere al suo successore, che non è stato ancora designato, di preparare le elezioni previste per il settembre 2022. Lofven, che guida il governo dal 2014, si era già dimesso a giugno dopo essere stato sfiduciato dal parlamento, ma pochi giorni dopo aveva ottenuto un nuovo incarico.

Nigeria

Il 22 agosto altri quindici liceali che erano stati rapiti all’inizio di luglio nello stato di Kaduna, nel centronord del paese, sono stati liberati dopo il pagamento di un riscatto. Finora 56 dei 121 liceali rapiti da alcuni uomini armati nel dormitorio di un liceo cristiano a Chikun sono stati liberati o sono riusciti a fuggire.

Cina

L’assemblea nazionale del popolo ha approvato il 20 agosto un emendamento alla legge sulla pianificazione familiare che permette alle coppie di avere fino a tre figli, invece di due. Nel 2016 Pechino aveva messo fine alla sua politica del figlio unico, introdotta nel 1979. L’obiettivo è aumentare il tasso di natalità e contrastare l’invecchiamento della popolazione.