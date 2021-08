Afghanistan-Stati Uniti

Il 24 agosto il presidente statunitense Joe Biden ha confermato che la missione dei soldati statunitensi all’aeroporto di Kabul si concluderà il 31 agosto, a condizione che i taliban non ostacolino il trasferimento di chi vuole lasciare il paese. L’obiettivo di Washington è portare fuori del paese 15mila statunitensi e decine di migliaia di afgani.

Stati Uniti-Messico

Il 24 agosto la corte suprema statunitense ha stabilito che i richiedenti asilo provenienti dall’America Centrale dovranno essere rimandati in Messico in attesa dell’esame della loro domanda, ripristinando così una pratica introdotta dall’ex presidente Donald Trump. L’attuale presidente Joe Biden aveva revocato la misura nel giorno del suo insediamento alla Casa Bianca.

Giappone

Il capo di una banda dell’organizzazione criminale yakuza, Satoru Nomura, è stato condannato a morte per impiccagione il 24 agosto da un tribunale di Fukuoka. Nomura, 74 anni, è accusato di essere il mandante dell’omicidio nel 1998 del capo di una cooperativa di pesca sull’isola di Kyushu, nel sud del paese.

Algeria-Marocco

Il 24 agosto il ministro degli esteri algerino Ramtane Lamamra ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con il Marocco, accusato di “azioni ostili” nei confronti dell’Algeria. Algeri contesta la politica filoisraeliana di Rabat e accusa le autorità marocchine di complicità con due organizzazioni terroristiche accusate di aver appiccato i recenti incendi che hanno causato la morte di novanta persone in Algeria. I rapporti tra i due paesi sono tesi da decenni per il sostegno di Algeri al Fronte Polisario, che si batte per l’indipendenza del Sahara Occidentale.

Nigeria

Il 24 agosto un gruppo armato ha ucciso due soldati nel corso di un attacco a un’accademia militare nello stato di Kaduna, nel centronord del paese. Un terzo soldato è stato rapito. L’attacco non è stato rivendicato, ma nella zona sono attivi alcuni gruppi criminali conosciuti come “banditi”.

Ciad

L’ex presidente e dittatore ciadiano Hissène Habré, al potere dal 1982 al 1990, è morto il 24 agosto in un ospedale di Dakar, in Senegal, dopo aver contratto il covid-19. Aveva 79 anni. Nel 2016 era stato condannato all’ergastolo per crimini contro l’umanità da un tribunale speciale istituito in Senegal con la collaborazione dell’Unione africana. Una commissione d’inchiesta ciadiana ha stabilito che circa 40mila persone morirono nella repressione all’epoca del regime di Habré.

Zambia

Il 24 agosto lo storico oppositore Hakainde Hichilema si è insediato come presidente, promettendo di migliorare le condizioni economiche della popolazione e garantendo “una reale libertà” per tutti i cittadini. Hichilema ha sconfitto il presidente uscente Edgar Lungu nelle elezioni presidenziali del 12 agosto. In precedenza si era già candidato cinque volte alle presidenziali.