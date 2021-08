Afghanistan

Il 25 agosto i governi di Stati Uniti, Australia e Regno Unito hanno chiesto ai loro cittadini di allontanarsi dall’aeroporto di Kabul a causa di “minacce terroristiche”, riferendosi a un possibile attentato del gruppo Stato islamico. Più di 82mila persone sono state evacuate dal paese negli ultimi dieci giorni, ma migliaia di altre, in maggioranza afgane, si trovano ancora all’aeroporto.

Stati Uniti

Il 25 agosto un uomo di 25 anni, Ty Garbin, è stato condannato a sei anni di prigione per aver pianificato nel 2020 il rapimento della governatrice democratica del Michigan Gretchen Whitmer, contestata per le restrizioni legate alla pandemia di covid-19. Sei membri di un gruppo paramilitare di estrema destra sono stati rinviati a giudizio per l’episodio, ma Garbin è stato l’unico ad ammettere le sue responsabilità e a collaborare con la giustizia. Il complotto era stato sventato dalla polizia.

Ucraina

L’Istituto della memoria nazionale ha annunciato il 25 agosto il ritrovamento di ventinove fosse comuni contenenti i resti di almeno cinquemila persone massacrate tra il 1937 e il 1939, all’epoca delle purghe staliniane. Le fosse si trovano vicino all’aeroporto di Odessa, nel sud del paese.

Nigeria

Il 25 agosto le autorità dello stato centrorientale del Plateau hanno annunciato che almeno sedici persone sono morte in un attacco nel villaggio di Yelwa Zangam, vicino alla città di Jos. Di recente nella regione si sono moltiplicati gli episodi di violenza legati a tensioni etniche e religiose.

Israele-Palestina

Il 25 agosto circa venti palestinesi sono rimasti feriti negli scontri con i soldati israeliani durante una manifestazione vicino alla barriera che separa la Striscia di Gaza da Israele. La manifestazione, a cui hanno partecipato tremila persone, era stata indetta per protestare contro il blocco imposto da Israele alla Striscia da quasi quindici anni.

Venezuela

Le autorità dello stato di Mérida hanno annunciato il 25 agosto che almeno venti persone sono morte nelle alluvioni causate dalle forti piogge che hanno colpito l’ovest del paese. Altre diciassette persone risultano disperse. Più di ottomila case sono state distrutte in undici dei ventitré stati del paese.