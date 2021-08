Afghanistan

Il 30 agosto almeno cinque razzi lanciati verso l’aeroporto di Kabul sono stati intercettati da un sistema antimissile statunitense. Il giorno prima l’esercito statunitense aveva sventato un nuovo attentato suicida all’aeroporto distruggendo un veicolo carico di esplosivi in un raid aereo. Intanto, i taliban si sono impegnati a lasciar partire gli stranieri e i cittadini afgani con permesso di espatrio anche dopo il 31 agosto, data in cui è previsto il ritiro dei soldati statunitensi dall’aeroporto.

Corea del Nord

Il 30 agosto l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha affermato che il regime nordcoreano potrebbe aver riattivato a partire da luglio un reattore del complesso nucleare di Yongbyon dedicato alla produzione di plutonio. Si tratterebbe di una palese violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul programma nucleare nordcoreano. Gli osservatori dell’Aiea sono stati espulsi dal paese nel 2009 e da allora sorvegliano le attività nucleari del paese dall’estero.

Yemen

Più di trenta combattenti filogovernativi sono morti e almeno 56 sono rimasti feriti il 29 agosto in un attacco con droni e missili contro la base aerea di Al Anad, a 60 chilometri da Aden, nel sud del paese. L’attacco è stato attribuito ai ribelli huthi che controllano la capitale Sanaa e buona parte del nord del paese.

Zambia

Il 29 agosto il nuovo presidente Hakainde Hichilema ha destituito i vertici delle forze armate e della polizia, accusati di gravi violazioni dei diritti umani all’epoca del suo predecessore Edgar Lungu. Dal 2016 almeno cinque persone sono morte nelle violenze della polizia, mentre Hichilema stesso è stato arrestato più di dieci volte nel corso della sua carriera politica.

Germania

Il 29 agosto i tre principali candidati alla successione di Angela Merkel – il cristianodemocratico Armin Laschet, il socialdemocratico Olaf Scholz e la verde Annalena Baerbock – hanno partecipato a un dibattito in tv in vista delle elezioni legislative del 26 settembre. Secondo un sondaggio pubblicato dal quotidiano Bild, il Partito socialdemocratico (Spd) è in testa con il 24 per cento dei voti, contro il 21 per cento dell’alleanza conservatrice Cdu-Csu e il 17 per cento dei Verdi.

Stati Uniti

L’uragano Ida, con venti fino a 240 chilometri all’ora, ha raggiunto il 29 agosto le coste della Louisiana, nel sudest del paese, prima di indebolirsi. L’uragano, che è considerato molto pericoloso, ha lasciato la città di New Orleans senza elettricità e ha causato la morte di almeno una persona.