Afghanistan-Stati Uniti

Nella notte tra il 30 e il 31 agosto gli Stati Uniti hanno completato il ritiro dal paese, mettendo fine a una presenza militare che durava da quasi vent’anni. Subito dopo i taliban hanno assunto il controllo dell’aeroporto di Kabul. Prima di partire le forze statunitensi hanno reso inutilizzabili 73 aerei, 97 veicoli blindati e un sistema di difesa antimissile.

Israele-Palestina

Il 30 agosto il ministro della difesa israeliano Benny Gantz ha raggiunto Ramallah, in Cisgiordania, per un raro incontro con il presidente palestinese Abu Mazen. Una fonte vicina al primo ministro israeliano Naftali Bennett ha precisato che si è discusso di questioni economiche e di sicurezza, e che non c’è alcuna intenzione di rilanciare il processo di pace.

Iraq

Sei iracheni sono stati messi a morte tramite impiccagione il 30 agosto nella prigione di Nassiriya, nel sud del paese. Tre di loro erano stati condannati per terrorismo e tre per “atti criminali”. Secondo Amnesty international, nel 2020 l’Iraq è stato il quarto paese al mondo per numero di esecuzioni dopo la Cina, l’Iran e l’Egitto.

Messico

Il 30 agosto la guardia nazionale ha bloccato nello stato meridionale del Chiapas circa trecento migranti diretti verso la frontiera statunitense. La carovana, partita il 28 agosto da Tapachula, è composta principalmente da guatemaltechi, honduregni e salvadoregni, ma sono presenti anche alcuni haitiani. Un secondo gruppo, composto da circa duecento persone, è partito dalla stessa località il 30 agosto.

Panamá

Il 30 agosto l’assemblea nazionale ha approvato, con 44 voti a favore e nessuno contrario, la legalizzazione della cannabis per uso terapeutico. Il testo sarà presto promulgato dal presidente di centrosinistra Laurentino Cortizo. Panamá diventerà così il primo paese dell’America Centrale a legalizzare l’uso della cannabis.

Suriname

Un tribunale militare ha confermato il 30 agosto la condanna dell’ex presidente Desi Bouterse a vent’anni di prigione per aver ordinato l’esecuzione di quindici oppositori nel 1982, all’epoca della dittatura. Bouterse, 75 anni, è stato a capo di una dittatura militare tra il 1980 e il 1987, e di nuovo tra il 1990 e il 1991. Nel 2010 è stato eletto democraticamente alla presidenza e nel 2015 è stato confermato per un secondo mandato. Nel 2020 è stato sconfitto dall’attuale presidente Chandrikapersad “Chan” Santokhi.

Cina

Il 30 agosto l’autorità della stampa e delle pubblicazioni ha stabilito che i minorenni potranno giocare ai videogiochi online per un massimo di tre ore alla settimana. L’obiettivo è frenare la dipendenza dai videogiochi. I minorenni potranno giocare solo dalle 20 alle 21 il venerdì, il sabato e la domenica. Il divieto sarà fatto rispettare introducendo un obbligo di certificazione dell’identità.