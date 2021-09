Afghanistan-Qatar

Il 31 agosto il governo del Qatar ha chiesto al nuovo regime dei taliban d’impegnarsi nella lotta al terrorismo e di formare un governo inclusivo dopo il ritiro delle truppe statunitensi dal paese. Negli ultimi anni il Qatar ha ospitato i negoziati di pace tra il precedente governo afgano e i taliban.

Venezuela

Il 31 agosto la Mesa de la unidad democrática (Mud), una coalizione che comprende i principali partiti d’opposizione, ha annunciato che parteciperà alle elezioni amministrative e regionali del 21 novembre, mettendo fine a un boicottaggio che durava da tre anni. Sono in corso in Messico, con la mediazione della Norvegia, dei negoziati tra i rappresentanti del governo di Nicolás Maduro e quelli dell’opposizione per mettere a punto un calendario elettorale con garanzie istituzionali in cambio della revoca delle sanzioni internazionali.

Stati Uniti

Il governatore democratico della Virginia Ralph Northam ha concesso il 31 agosto una grazia postuma a sette afroamericani messi a morte nel 1951 per lo stupro di una donna bianca. Northam ha affermato che “la giustizia non è stata imparziale” e che “il colore della pelle ha avuto un ruolo innegabile nella loro identificazione, nell’inchiesta e nella condanna”.

Etiopia

Il 31 agosto Sean Jones, responsabile degli aiuti umanitari statunitensi nel paese, ha affermato che nelle ultime settimane i ribelli tigrini hanno più volte saccheggiato i magazzini della missione nella regione Amara, che confina con quella del Tigrai. Nel Tigrai, nel nord del paese, è in corso un conflitto dal novembre 2020.

Tanzania

Il 31 agosto è cominciato davanti all’alta corte di Dar es Salaam il processo per “terrorismo” contro Freeman Mbowe, leader del Chadema, il principale partito d’opposizione. Mbowe è stato arrestato il 21 luglio dopo aver cercato di organizzare a Mwanza, nell’ovest del paese, una manifestazione per chiedere riforme costituzionali. I sostenitori di Mbowe denunciano un processo politico.

Repubblica Democratica del Congo

Un tribunale militare ha annunciato il 31 agosto che otto poliziotti e undici soldati sono stati condannati in appello a pene dai dodici mesi ai vent’anni di prigione per una serie di stupri, con vittime spesso minorenni, commessi nella provincia orientale del Sud Kivu tra il 2016 e il 2021. I diciannove uomini sono stati anche condannati a risarcire le vittime.