Stati Uniti

Il 1 settembre è entrata in vigore in Texas una legge che vieta l’aborto dopo sei settimane di gravidanza, da quando può essere rilevato il battito del cuore del feto, e prima che molte donne sappiano di essere incinte. L’aborto sarà vietato anche in caso di stupro e incesto, e ammesso solo in caso di pericolo per la salute della gestante. La corte suprema, a maggioranza conservatrice, ha dato il via libera alla legge, mentre il presidente Joe Biden si è impegnato a difendere i diritti costituzionali delle donne.

Stati Uniti

Il 1 settembre il giudice Robert Drain ha approvato il piano fallimentare del laboratorio farmaceutico Purdue, produttore dell’OxyContin, uno dei farmaci al centro della crisi degli oppioidi nel paese. L’azienda ha accettato di versare 4,5 miliardi di dollari alle vittime e alle istituzioni in cambio dell’immunità da future azioni legali per i proprietari, la famiglia Sackler. Gli oppioidi hanno causato la morte di più di 500mila persone negli Stati Uniti in circa vent’anni.

Nicaragua

Alcuni familiari e avvocati dei trentaquattro oppositori politici arrestati a giugno hanno denunciato il 1 settembre le torture psicologiche subite durante la detenzione. Tra loro ci sono Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro e Arturo Cruz, che avevano annunciato di voler sfidare il presidente Daniel Ortega nelle elezioni del 7 novembre, e l’ex guerrigliera sandinista Dora María Téllez.

Danimarca

Il 2 settembre è cominciato davanti alla corte speciale di giustizia un raro processo d’impeachment che riguarda l’ex ministra dell’immigrazione Inger Støjberg, accusata di aver ordinato nel 2016 la separazione di giovani coppie di richiedenti asilo. I 26 giudici della corte, che si riunisce solo per giudicare esponenti attuali e passati del governo, dovranno stabilire se Støjberg abbia violato la Convenzione europea dei diritti umani (Cedu).

Yemen

Il 2 settembre un responsabile militare ha annunciato che almeno 65 persone sono morte negli ultimi due giorni nei combattimenti tra forze governative e ribelli huthi nella provincia di Marib. Nel febbraio scorso i ribelli hanno lanciato un’offensiva per conquistare la provincia, l’ultima ancora controllata dalle forze governative nel nord del paese.

Nigeria

Alcuni uomini armati hanno rapito il 1 settembre più di settanta liceali, in maggioranza ragazze, nel corso dell’attacco a una scuola nello stato di Zamfara, nel nordovest del paese. Le autorità hanno reagito ordinando la chiusura temporanea di tutte le scuole dello stato. Il rapimento è stato attribuito a gruppi di “banditi” attivi nella zona.

Costa d’Avorio

Il 1 settembre il conduttore televisivo Yves de M’Bella è stato condannato dal tribunale di Abidjan a dodici mesi di prigione con la condizionale e a pagare una multa da circa tremila euro per “apologia di stupro” e “attentato al pudore”. Due giorni prima il conduttore aveva invitato nella sua trasmissione un ex stupratore, Kader Traoré, chiedendogli di raccontare in che modo abusasse delle sue vittime.