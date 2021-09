Guinea

Il 5 settembre le forze speciali guidate da Mamady Doumbouya hanno annunciato di aver arrestato il presidente Alpha Condé, assunto il controllo della capitale Conakry e dissolto le istituzioni. Condé, 83 anni, era stato eletto per un terzo mandato nel 2020 dopo aver indetto un contestato referendum per modificare la costituzione. Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha condannato il colpo di stato e chiesto la liberazione di Condé.

Sudafrica

Le autorità penitenziarie hanno annunciato il 5 settembre che l’ex presidente Jacob Zuma è stato rilasciato in libertà vigilata per motivi di salute. Dall’8 luglio Zuma, 79 anni, stava scontando una condanna a 15 mesi di prigione per oltraggio alla giustizia. Aveva rifiutato di farsi interrogare da una commissione d’inchiesta sulla corruzione ai vertici dello stato durante la sua presidenza (2009-2018).

Arabia Saudita-Yemen

Il 5 settembre il ministero della difesa saudita ha affermato che due bambini sono rimasti feriti e quattordici case sono state danneggiate a Dammam, nell’est del paese, dopo che un sistema antimissile ha intercettato un missile balistico lanciato dai ribelli huthi dallo Yemen, causando la caduta di alcuni detriti. Altri due missili sono stati intercettati sulle città di Najran e Jazan, nel sud del paese. I ribelli huthi avevano rivendicato il lancio di razzi contro installazioni petrolifere e basi militari saudite.

Afghanistan

Il 6 settembre i taliban hanno annunciato di aver assunto il controllo dell’intera valle del Panjshir, l’unica area del paese in cui erano ancora attive forze della resistenza. Il Fronte nazionale di resistenza (Fnr), guidato da Ahmad Massoud, ha però affermato di mantenere alcune “posizioni strategiche nella valle”, che si trova circa 80 chilometri a nord di Kabul.

India

Decine di migliaia di agricoltori si sono riuniti il 5 settembre a Muzaffarnagar, nello stato settentrionale dell’Uttar Pradesh, non lontano dalla capitale New Delhi, per chiedere la revoca di una riforma del settore agricolo che metterebbe in difficoltà i piccoli coltivatori. I dimostranti hanno proclamato uno sciopero nazionale per il 27 settembre.

Montenegro

Il 5 settembre circa cinquanta persone sono rimaste ferite negli scontri a Cetinje tra la polizia e i manifestanti nazionalisti che contestavano l’insediamento del vescovo Joanikije, il nuovo metropolita della chiesa ortodossa serba nel paese, accusata di fare gli interessi di Belgrado. Quattordici persone sono state arrestate. Il Montenegro è diventato indipendente dalla Serbia nel 2006.

Messico

Il 5 settembre la guardia nazionale ha bloccato a Huixtla, nello stato meridionale del Chiapas, circa quattrocento migranti diretti verso la frontiera statunitense. La carovana è composta da guatemaltechi, honduregni, salvadoregni, haitiani e venezuelani. Nell’ultima settimana quattro carovane di migranti si sono formate nel paese.

Stati Uniti

Le autorità si sono attivate il 5 settembre per contenere una grande marea nera avvistata al largo di Port Fourchon, in Louisiana, dopo il passaggio dell’uragano Ida. Il petrolio potrebbe essere uscito da un impianto offshore o da un oleodotto sottomarino dell’azienda Talos energy.