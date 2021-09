Afghanistan

Il 7 settembre i taliban hanno annunciato che il nuovo governo sarà guidato da Mohammad Hasan Akhund, mentre il cofondatore del movimento Abdul Ghani Baradar sarà il numero due del regime. Sirajuddin Haqqani, considerato vicino ad Al Qaeda e ricercato dagli Stati Uniti per terrorismo, sarà il ministro dell’interno. Il capo supremo dei taliban, Hibatullah Akhundzada, ha invitato il governo ad applicare la sharia. Intanto, due persone sono morte e otto sono rimaste ferite durante una manifestazione contro i taliban a Herat, nell’ovest del paese.

Cina

L’8 settembre la polizia di Hong Kong ha arrestato quattro attivisti della Hong Kong alliance, l’associazione che ogni anno organizza la veglia di commemorazione della repressione di piazza Tiananmen. Simon Leung, Sean Tang, Chan To-wai e l’avvocata Chow Hang-tung sono accusati di “non aver collaborato a un’inchiesta legata alla sicurezza nazionale”.

Indonesia

La polizia ha annunciato l’8 settembre che 41 detenuti sono morti in un incendio divampato in una prigione sovraffollata a Tangerang, a ovest della capitale Jakarta. Altri ottanta detenuti sono rimasti feriti, otto dei quali in modo grave. L’incendio sarebbe stato causato da un problema elettrico.

Francia

L’8 settembre comincia a Parigi il processo sugli attentati del 13 novembre 2015, in cui sono morte 130 persone. Il principale imputato è Salah Abdeslam, l’unico sopravvissuto del commando jihadista che ha condotto gli attacchi a Parigi e a Saint-Denis, rivendicati dal gruppo Stato islamico. Altre diciannove persone sono accusate di essere coinvolte nella preparazione degli attentati.

Messico

Il 7 settembre la corte suprema ha stabilito all’unanimità che la criminalizzazione dell’aborto è incostituzionale, una decisione che si applica immediatamente in tutto il paese. I dieci giudici erano chiamati a esaminare la costituzionalità di alcuni articoli del codice penale dello stato di Coahuila, nel nord del paese, che puniscono l’aborto con pene fino a tre anni di prigione.

Stati Uniti

Il governatore repubblicano del Texas Greg Abbott ha promulgato il 7 settembre una legge elettorale che rende più difficile l’accesso alle urne. In particolare, la legge vieta il voto in modalità “drive-in”, che si è diffuso nel 2020 per evitare lunghe file durante la pandemia, e introduce alcune restrizioni al voto per corrispondenza. Dal gennaio scorso, in seguito alle accuse infondate dell’ex presidente Donald Trump su frodi alle presidenziali del 2020, diciotto stati hanno adottato leggi elettorali restrittive.

Guinea

Il 7 settembre la giunta militare che ha destituito il presidente Alpha Condé ha ordinato la scarcerazione di decine di oppositori al vecchio regime. Il capo della giunta Mamady Doumbouya ha annunciato una “concertazione nazionale” per stabilire le modalità di una transizione politica che sarà condotta da un governo di unità nazionale.