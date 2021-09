Video

Morire senza vaccino

Il giornalista del New York Times Alexander Stockton è andato in una delle zone con il più basso tasso di vaccinazione degli Stati Uniti, l’altopiano di Ozark. Qui i casi di covid-19 sono in forte aumento, ma la maggior parte degli abitanti continua a rifiutare il vaccino con gravi conseguenze.

Attualità

Annalisa Camilli

Il destino dei profughi afgani

Per chi è arrivato in Italia i problemi non sono finiti: il sistema di accoglienza è in difficoltà. Roberta Carlini

Il Regno Unito è in cortocircuito

La Brexit e la pandemia hanno lasciato il paese senza manodopera straniera.

Punti di vista

Zoran Žmirić

I traumi della guerra

Il secondo articolo di una serie dedicata alla disgregazione della Jugoslavia. Sonja Grojsman

Per Mosca sono una spia

In Russia i giornalisti sono sempre più spesso considerati “agenti stranieri”.

Memorabili

La fine dei fatti

La statistica è stata per molto tempo uno strumento importante per studiare e capire la società. Ma oggi la diffidenza nei confronti dei dati e degli esperti è sempre più diffusa. L’articolo del Guardian, dall’archivio di Internazionale.

Cultura

