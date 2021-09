Marocco

Il Partito della giustizia e dello sviluppo (Pjd, islamista moderato), al potere da dieci anni, ha subìto una dura sconfitta nelle elezioni legislative dell’8 settembre, passando da 125 a dodici seggi alla camera dei rappresentanti. In testa sono arrivati due partiti liberali, il Raggruppamento nazionale degli indipendenti (Rni) e il Partito autenticità e modernità (Pam), seguiti dal Partito dell’indipendenza (centrodestra). I tre partiti hanno ottenuto rispettivamente 97, 82 e 78 seggi.

Etiopia

L’8 settembre fonti mediche locali hanno affermato che circa 120 civili sono stati uccisi all’inizio del mese nel villaggio di Chenna, nella regione settentrionale dell’Amara. La strage è stata attribuita ai ribelli del Fronte popolare di liberazione del Tigrai (Tplf), che fino a pochi giorni fa occupavano il villaggio. I ribelli tigrini hanno però negato di essere coinvolti nell’uccisione di civili.

Macedonia del Nord

L’8 settembre almeno quattordici persone sono morte in un incendio divampato in un reparto covid-19 del complesso ospedaliero di Tetovo, nel nordovest del paese. Il primo ministro Zoran Zaev ha affermato che l’incendio è stato causato da un’esplosione di origine sconosciuta. L’incidente si è verificato nel trentesimo anniversario dell’indipendenza del paese.

Stati Uniti

Una grande statua equestre del generale sudista Robert Lee, considerata un simbolo del passato razzista del paese, è stata smantellata l’8 settembre a Richmond, in Virginia. Durante la guerra di secessione (1861-1865) Richmond era la capitale degli stati confederati del sud, favorevoli al mantenimento della schiavitù.

Filippine

L’8 settembre il presidente Rodrigo Duterte ha accettato di candidarsi a vicepresidente come chiesto dal suo partito – il Partito democratico delle Filippine-Potere della nazione – in vista delle elezioni presidenziali del maggio 2022. La costituzione filippina impedisce infatti al presidente di candidarsi a un secondo mandato. Se sarà eletto vicepresidente, Duterte non potrà essere perseguito dalla Corte penale internazionale per la sua “guerra alla droga”, che ha causato migliaia di vittime. La formazione al potere non ha ancora ufficializzato il suo candidato a capo dello stato, ma si fa il nome di Sara Duterte Carpio, figlia dell’attuale presidente.

Corea del Nord

L’8 settembre il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha sospeso il paese fino al 31 dicembre 2022 a causa della mancata partecipazione alle recenti Olimpiadi di Tokyo per timori legati alla pandemia di covid-19. La Corea del Nord non potrà quindi partecipare alle Olimpiadi invernali di Pechino, che si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio 2022.