Consigli per combattere l’ansia

“Il problema con gli stati d’animo ansiosi è che spesso nascondono ciò che ci preoccupa davvero”, dice il filosofo Alain de Botton. “L’origine della nostra ansia è altrove. Dobbiamo provare a capire cosa c’è realmente nella nostra mente, per cominciare ad affrontare il problema e liberarcene per sempre”.