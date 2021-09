Per le strade di Kabul La capitale afgana è controllata dai taliban da poco più di un mese. Il movimento estremista sostiene che ora la città è più sicura, ma l’economia è in grave crisi. Intanto le donne temono di perdere i diritti conquistati negli ultimi anni. Il reportage di Gabriele Micalizzi e Daniele Raineri.

Stefano Liberti Scontro sull’agricoltura biodinamica La comunità scientifica parla di pratiche esoteriche. Ma la condanna non è unanime.

Kaitlyn Tiffany Internet è morta? Lo sostiene una nuova teoria complottista. Suona ridicola, ma forse non così tanto.

La dittatura della polpetta

Cuochi trattati come rock star. Libri di ricette in testa alle classifiche. La tv invasa da trasmissioni sulla cucina. Mangiar bene è la nuova religione laica: una moda insopportabile. L’articolo di Steven Poole per il Guardian, dall’archivio di Internazionale.