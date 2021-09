Giappone

Il 29 settembre Fumio Kishida è stato eletto leader del Partito liberaldemocratico, la formazione conservatrice al potere, e il 4 ottobre sarà nominato primo ministro. Kishida, considerato un moderato, ha ottenuto 257 voti in uno scrutinio interno al partito, contro i 170 del suo sfidante Taro Kono. L’attuale premier, Yoshihide Suga, ha deciso di dimettersi e non ricandidarsi, a causa di un netto calo di popolarità.

Stati Uniti-Afghanistan

Il 28 settembre, nel corso di un’audizione al senato, i generali statunitensi Mark Milley e Frank McKenzie hanno detto di aver avvertito il presidente Joe Biden dei rischi di un ritiro totale dall’Afghanistan, consigliandogli di mantenere un contingente di 2.500 soldati. Poco dopo la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha affermato che se le truppe statunitensi fossero rimaste nel paese oltre la scadenza del 31 agosto, oggi gli Stati Uniti sarebbero in guerra con i taliban.

Perù-Stati Uniti

Un tribunale federale della California ha autorizzato il 28 settembre l’estradizione in Perù dell’ex presidente peruviano Alejandro Toledo, sotto inchiesta per corruzione. Toledo, al potere dal 2001 al 2006, è accusato di aver ricevuto 20 milioni di dollari dall’azienda brasiliana Odebrecht per la costruzione di un’autostrada.

Colombia

Il 28 settembre le forze armate colombiane hanno annunciato la morte di Ogli Ángel Padilla Romero, noto come Fabián, uno dei principali comandanti dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln), l’ultimo gruppo ribelle ancora attivo nel paese. Fabián era rimasto gravemente ferito il 18 settembre in un bombardamento dell’esercito nel dipartimento occidentale di Chocó.

Repubblica Democratica del Congo

Il rapporto finale di una commissione d’inchiesta indipendente, presentato il 28 settembre, accusa 83 operatori umanitari congolesi e stranieri di aver abusato di donne, anche minorenni, durante la campagna contro l’epidemia di ebola nel paese tra il 2018 e il 2020. Tra gli operatori coinvolti ci sono anche impiegati dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Sudan

Il 28 settembre cinque agenti dell’antiterrorismo sono rimasti uccisi durante la perquisizione a Khartoum di un edificio occupato da una cellula del gruppo Stato islamico. Nell’operazione, che si è svolta nel quartiere Jabra, sono morti anche undici presunti terroristi stranieri.

Spagna

Nella notte tra il 28 e il 29 settembre la colata di lava proveniente dal vulcano Cumbre Vieja, sull’isola di La Palma, nell’arcipelago delle Canarie, ha raggiunto l’oceano Atlantico. Secondo gli scienziati, il contatto della lava con l’acqua potrebbe causare esplosioni e nubi tossiche. Finora la colata ha distrutto 656 edifici.