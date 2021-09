Due libri pubblicati dalla Luiss University Press affrontano altrettanti grandi temi con cui la società di oggi deve confrontarsi. L’economista Francesco Farina propone nel suo Lo stato sociale l’uguaglianza delle opportunità come snodo fondamentale per la rinascita di politiche sociali mirate alla difesa dei cittadini e delle loro condizioni di vita: potenziamento dei servizi pubblici, della sanità e dell’istruzione, tutela del pianeta e rafforzamento del welfare sono precondizioni essenziali per una crescita stabile ed equa. Farina presenterà il suo libro il 3 ottobre al Ridotto del teatro Comunale, con Alessandro Lubello di Internazionale.

L’antropologa Veronica Barassi spiegherà invece le preoccupazioni al centro del libro I figli dell’algoritmo. Sorvegliati, tracciati e profilati dalla nascita. Sono sempre più numerosi gli aspetti della vita quotidiana mediati dalle tecnologie digitali, che stanno assumendo un potere di controllo su tutti. Le nuove generazioni, in particolare i minori, sono le più esposte, perché i dati che le riguardano cominciano a essere raccolti prima ancora della nascita, sollevando questioni etiche, morali, legislative e culturali. Barassi ne parlerà il 2 ottobre al Ridotto del teatro Comunale con Claudio Rossi Marcelli.

Info internazionale.it/festival