Siria

Il 20 ottobre almeno 13 persone sono morte in un attentato contro un autobus militare a Damasco. Si tratta dell’attacco più sanguinoso nella capitale siriana da anni. Lo stesso giorno otto persone, tra cui cinque civili, sono morte nei bombardamenti dell’esercito siriano nella provincia nordoccidentale di Idlib, controllata dai ribelli.

Stati Uniti

Il 19 ottobre una commissione d’inchiesta parlamentare sull’assalto al congresso del 6 gennaio ha raccomandato all’unanimità l’apertura di un procedimento giudiziario contro Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump. Bannon è accusato di ostacolo alla giustizia per aver rifiutato di testimoniare davanti alla commissione. Domani sarà la camera dei rappresentanti a votare sulla questione.

Cile

La polizia ha annunciato il 19 ottobre che due persone sono morte, 56 sono rimaste ferite e più di 450 sono state arrestate nel corso delle manifestazioni che si sono svolte in varie città del paese nel secondo anniversario dell’inizio di un un grande movimento di protesta contro le disuguaglianze sociali.

Austria

Il 19 ottobre due migranti siriani sono stati ritrovati morti all’interno di un furgone bloccato dalla polizia austriaca alla frontiera ungherese. Nel furgone c’erano altri 26 migranti, tutti provenienti dalla Siria. Le vittime potrebbero essere morte per asfissia, ma bisognerà attendere l’autopsia. L’autista del furgone è riuscito a fuggire ed è attualmente ricercato.

Germania

Il 19 ottobre è cominciato a Itzehoe, nel nord del paese, il processo a Irmgard Furchner, 96 anni, ex segretaria del campo di concentramento nazista di Stutthof. Furchner, che tre settimane fa aveva tentato la fuga da una casa di riposo per evitare il processo, è accusata di complicità nella morte di 65mila persone tra ebrei, membri della resistenza polacca e prigionieri di guerra sovietici.

India-Nepal

Almeno 116 persone sono morte negli ultimi giorni nelle alluvioni e nelle frane causate dalle forti piogge che hanno colpito alcune regioni dell’India e il Nepal. Quarantasei vittime sono state registrate nello stato indiano dell’Uttarakhand (nord), 39 nello stato indiano del Kerala (sudovest) e 31 in Nepal. Decine di persone risultano disperse.

Ambiente

Secondo un rapporto presentato il 20 ottobre dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep), le previsioni dei governi per la produzione di carbone, petrolio e gas sono incompatibili con l’obiettivo di limitare il riscaldamento del pianeta a 1,5 gradi rispetto all’era preindustriale. Per sperare di restare al di sotto di questa soglia, “la produzione mondiale di energie fossili dovrebbe essere ridotta immediatamente e in modo molto significativo”.