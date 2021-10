Lei scopre le pulsar, lui vince il Nobel Per Jocelyn Bell Burnell non è stato facile diventare un’astrofisica. Nell’Irlanda del Nord degli anni quaranta era una delle poche ragazze a voler studiare. E quando ha rivoluzionato la nostra concezione dell’universo, il merito è andato al suo superiore maschio. Il video del New York Times.

Michael Braun In Italia vince l’astensione Dopo i ballottaggi il centrosinistra dovrà rivolgersi ai tanti che non hanno votato.

Naturalmente senza figli

“Sono ancora single e adoro i bambini. Sono abituata a sentirmi chiedere: perché non ti sei sposata? Non ti senti sola? Non vuoi dei figli? Ma io non mi sento incompleta”. La scrittrice femminista indiana Urvashi Butalia racconta la sua vita senza maternità, dall’archivio di Internazionale.