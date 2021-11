Nell’ultima chiesa per soli bianchi

In Minnesota, negli Stati Uniti, un gruppo di adepti del culto neopagano dell’etenismo ha aperto una luogo di preghiera esclusivo per persone con radici nordeuropee. Dicono di voler proteggere le loro origini, nascondendo il loro razzismo e suprematismo dietro la libertà religiosa. Il video del Guardian.