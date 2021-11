Video

Non poter reagire a uno stupro

La maggior parte delle donne che subisce violenza sessuale si blocca e non riesce a difendersi dal proprio aggressore. Questo stato di paralisi fisica ed emotiva si chiama “siderazione psichica”. E viene indotto dal cervello come forma di protezione. Il video di Le Monde.

Attualità

Ilaria Maria Sala

Cinghiali a Hong Kong

Le autorità ne decidono l’abbattimento. E quegli animali diventano involontariamente eroi della resistenza. Zuhair al Jezairy

La droga dilaga in Iraq

Le milizie armate alle frontiere ormai gestiscono il transito degli stupefacenti nel paese.

Punti di vista

Arthur C. Brooks

Come apprezzare l’inverno

Molte idee in apparenza sensate che associano il sole alla felicità, se esaminate a fondo, non reggono. Pierre Haski

Fragile Bosnia Erzegovina

Il leader Milorad Dodik sembra voler spaccare il paese con le armi. L’Unione europea deve intervenire.

Memorabili

Dallas, 22 novembre 1963

La cronaca attimo per attimo dell’inviato del New York Times a Dallas, Tom Wicker, nel giorno dell’omicidio dell’allora presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy. Dall’archivio di Internazionale.

Cultura

Francesco Boille

Annette e l’ego creativo

All’inizio il film di Leos Carax ricorda un musical, ma l’apparenza inganna: ipnotica e incantatoria, l’opera è impregnata di ambivalenza sulla società dello spettacolo. Portfolio

Ricordi che non scappano via

La fotografa Martina Zanin affronta la sua relazione non semplice con la madre nel progetto I made them run away. La mostra è a Bologna e si articola su media differenti: scatti, testi, video, suoni. Daniele Cassandro

New wave lesbica dal Canada

La storia dimenticata di Avoid Freud dei Rough Trade, la band di Carole Pope, una delle pioniere del queercore. Cinema

Una scena di Beginning

Raccontata e commentata dalla regista Dea Kulumbegashvili.

