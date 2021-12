Racconti da Hebron Nella città della Cisgiordania l’esercito israeliano controlla un’area del centro, in teoria per proteggere le poche centinaia di coloni ebrei che la abitano. In realtà, spiegano i soldati, gli ordini sono di rendere impossibile la vita ai palestinesi attraverso perquisizioni, posti di blocco e abusi di potere.

Tutto già vissuto A tutti può capitare di avere un déjà vu. Per alcuni può diventare una malattia. A tutti può capitare di avere un déjà vu. Per alcuni può diventare una malattia. Dall’archivio di Internazionale.

Daniele Cassandro

Il vero e unico Baltimora

X Factor 2021 è stato vinto da un giovane chiamato Baltimora. Un nome era già stato preso negli anni ottanta.

Portfolio

Fotografare il cambiamento

Con i suoi scatti, Igor Mukhin ha documentato i mutamenti che hanno attraversato la società russa dai tempi della perestrojka fino a oggi, con un’attenzione particolare alla scena rock.

Patrizio Ruviglioni

Ninne nanne per tutti

Intervista a Brunori Sas, cantautore appena diventato padre. A sua figlia ha dedicato l’album Baby cip!, in cui i brani del suo ultimo disco Cip! vengono riarrangiati per far addormentare i bambini.

Cinema

Una scena di Verso la notte

Raccontata e commentata dal regista Vincenzo Lauria.