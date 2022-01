Se il marketing diventa notizia Negli ultimi quindici anni, importanti mezzi d’informazione hanno scritto che un europeo su dieci sarebbe stato concepito in un letto di Ikea. Ma è davvero così? In realtà è un dato falso, nato da una campagna pubblicitaria dell’azienda svedese. Di Le Monde.

Arthur C. Brooks La gioia di procrastinare Rimandare le cose può migliorare i risultati: occorre prendersi il tempo giusto per svolgere un compito.

Pierre Haski Un triplice fallimento La politica francese in Mali è sbagliata dal punto di vista militare, politico e diplomatico. E uscirne non sarà semplice.

Un anno con le scrittrici africane

“Alla festa di Natale del Guardian ho conosciuto Chibundu Onuzo, una scrittrice nigeriana. ‘Scusami, non ho letto il tuo libro’, le ho detto. A quanto pare a lei non dava fastidio che non conoscessi il suo lavoro, ma a me sì. Ho capito che era arrivato il momento di aggiustare il tiro”. Il racconto di Gary Younge, dall’archivio di Internazionale.