Ucraina-Russia-Stati Uniti

Il 31 gennaio, durante una riunione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l’ambasciatrice statunitense Linda Thomas-Greenfield ha affermato che la decisione della Russia di schierare più di centomila soldati al confine ucraino minaccia la sicurezza internazionale. L’ambasciatore russo Vasilij Nebenzia ha risposto accusando Washington di “isteria”. Oggi è previsto un colloquio telefonico tra il segretario di stato statunitense Antony Blinken e il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov.

Mali-Francia

Le autorità maliane, dominate dai militari, hanno ordinato il 31 gennaio all’ambasciatore francese Joël Meyer di lasciare il paese entro settantadue ore a causa delle recenti accuse del governo francese, definite “ostili” e “oltraggiose”. Le tensioni sono legate agli ostacoli posti dal capo della giunta militare Assimi Goïta al ritorno della democrazia nel paese. La settimana scorsa la Danimarca aveva dovuto rimpatriare cento soldati che erano arrivati in Mali pochi giorni prima per integrare la forza europea antijihadista guidata dalla Francia.

Burkina Faso

Il 31 gennaio la giunta militare ha ripristinato la costituzione sospesa in occasione del colpo di stato della settimana scorsa, precisando che nelle prossime settimane s’insedieranno gli organismi incaricati di gestire la transizione. Lo stesso giorno una delegazione congiunta della Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale e delle Nazioni Unite ha incontrato il colonnello Paul-Henri Sandaogo Damiba, il nuovo uomo forte del paese.

Kenya

Il 31 gennaio almeno sette persone sono morte e tredici sono rimaste ferite in un attacco avvenuto vicino a Mandera, nel nordest del paese. L’attacco, attribuito al gruppo jihadista somalo Al Shabaab, è avvenuto in due fasi: prima l’esplosione di una bomba al passaggio di un minibus, poi l’assalto ai passeggeri con armi automatiche e lanciagranate.

Birmania

L’ex premier di fatto e premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, già condannata a sei anni di prigione dalla giunta militare al potere, è stata incriminata il 31 gennaio per aver “esercitato pressioni” sulla commissione elettorale durante le legislative del novembre 2020. Sempre ieri, alla vigilia del primo anniversario del colpo di stato, le Nazioni Unite hanno confermato che è in corso un’inchiesta contro la giunta militare per crimini contro l’umanità.

Ecuador

Almeno undici persone sono morte e trentadue sono rimaste ferite nelle alluvioni causate dalle forti piogge che hanno colpito la capitale Quito. Il sindaco Santiago Guarderas ha affermato che otto edifici residenziali e un complesso sportivo sono stati distrutti.