Guinea-Bissau

La sera del 1 febbraio il presidente Umaro Sissoco Embaló ha annunciato di essere scampato a un tentativo di colpo di stato che ha causato “molte vittime”. Alcuni uomini armati hanno dato l’assalto per cinque ore al palazzo del governo, dove il presidente era riunito con il premier Nuno Gomes Nabiam e i ministri. Secondo Embaló, l’assalto potrebbe essere stato orchestrato da gruppi che si oppongono alla sua politica “di contrasto al traffico di droga e alla corruzione”.

Senegal-Gambia

L’esercito senegalese ha annunciato il 31 gennaio che quattro soldati sono morti e sette sono stati rapiti dai ribelli del Movimento delle forze democratiche della Casamance (Mfdc). Lo scontro sarebbe avvenuto il 24 gennaio in Gambia, uno stato che è completamente circondato dal Senegal. I ribelli si battono dal 1982 per l’indipendenza della regione della Casamance, nel sudovest del Senegal.

Israele-Palestina

Il 1 febbraio l’ong Amnesty international ha definito “apartheid” la politica d’Israele nei confronti dei palestinesi. Durante una conferenza stampa a Gerusalemme, la segretaria generale Agnès Callamard ha detto che “i palestinesi sono trattati come un gruppo razziale inferiore e sistematicamente privati dei loro diritti”. Il ministro degli esteri israeliano Yaïr Lapid ha contestato queste affermazioni, che “ricalcano le bugie diffuse dalle organizzazioni terroristiche”.

Birmania

Il 1 febbraio, in occasione del primo anniversario del colpo di stato militare, due persone sono morte e trentotto sono rimaste ferite in un attentato nel corso di una manifestazione di sostegno ai generali a Tachileik, nell’est del paese. Lo stesso giorno migliaia di persone hanno partecipato in varie città del paese a uno “sciopero del silenzio” contro il colpo di stato.

Norvegia

Un tribunale della contea di Vestfold og Telemark ha respinto il 1 febbraio la richiesta di libertà vigilata presentata dal neonazista Anders Behring Breivik, autore degli attentati terroristici del 22 luglio 2011 a Oslo e sull’isola di Utøya, in cui morirono settantasette persone. Secondo i giudici Breivik, che non si è mai pentito, “costituisce un chiaro pericolo per la società”.

Australia

Un rapporto presentato il 1 febbraio dal gigante minerario angloaustraliano Rio Tinto, basato sulle interviste a più di diecimila dipendenti, rileva un ambiente lavorativo caratterizzato da sessismo, razzismo e bullismo. Circa il 30 per cento delle donne intervistate ha subìto molestie sessuali sul lavoro e ventuno sono state vittime di stupro o aggressione sessuale negli ultimi cinque anni.