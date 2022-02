Video

Un’altra idea degli scimpanzé

Negli anni sessanta il metodo innovativo di Jane Goodall, che prevedeva di stare a stretto contatto con gli animali, le ha permesso di scoprire le somiglianze tra il comportamento delle grandi scimmie e quello degli umani. Il video di Le Monde.

Attualità

Justin McCurry

Chiusi fuori

Le severe restrizioni per entrare in Giappone imposte dal governo di Tokyo per la pandemia lasciano in un limbo migliaia di persone. Jessica Hamzelou

La nebbia del covid

I sintomi neurologici del covid lungo, come la nebbia cerebrale, dovrebbero essere reversibili.

Punti di vista

Arwa Mahdawi

Se il sesso fa paura

Giovani e adulti, statunitensi e giapponesi: in tutto il mondo si fa sempre meno sesso. E le cause sono diverse. Robinson Meyer

Il nucleare va di moda

Politici e investitori statunitensi sono convinti che sia fondamentale per raggiungere il taglio delle emissioni.

Memorabili

Voglio avere cent’anni

“A vent’anni ero convinto che sarei morto giovane in un incidente d’auto. Non ci ho pensato più fino a quando, a 55 anni, ho cominciato a provare un interesse per la longevità”. Le riflessioni di Garrison Keller, alias Mr Blue, dall’archivio di Internazionale.

Cultura

Daniele Cassandro

Epifania sanremese

L’album Occulte persuasioni, di Patty Pravo, nel 1984 è stato una reinvenzione radicale in un festival in trasformazione. Portfolio

Memorie della pandemia

Dal marzo del 2020 i fotogiornalisti dell’agenzia Parallelozero hanno documentato in maniera capillare la pandemia da covid-19 in Italia. Ne è nato il progetto CoviDiaries, in mostra a Milano. Giovanni Ansaldo

Di fianco ai Radiohead

Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead hanno fondato una nuova band. Il gruppo si chiama The Smile, e a luglio saranno in tour anche in Italia. Francesca Gnetti

Un remake discusso

La versione in arabo del film Perfetti sconosciuti divide il pubblico.

