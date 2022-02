Repubblica Democratica del Congo

Il 2 febbraio la missione Monusco delle Nazioni Unite ha annunciato che 52 persone sono morte nell’attacco compiuto da una milizia locale in un campo profughi vicino a Bule, nella provincia nordorientale dell’Ituri. L’attacco è stato attribuito alla milizia Codeco (Cooperativa per lo sviluppo del Congo), che sostiene di difendere gli interessi della comunità lendu. Altre 26 persone sono morte quando un cavo dell’alta tensione è caduto su un mercato alla periferia ovest della capitale Kinshasa.

Guinea-Bissau

Il 2 febbraio l’esercito ha condotto una vasta operazione per cercare i responsabili del tentativo di colpo di stato del giorno prima, in cui sarebbero morte undici persone. Il pomeriggio del 1 febbraio un commando armato ha dato l’assalto per cinque ore al palazzo del governo, dove il presidente Umaro Sissoco Embaló era riunito con il premier Nuno Gomes Nabiam e i ministri.

Unione europea

La Commissione europea ha approvato il 2 febbraio la creazione di una certificazione “verde” per le attività economiche considerate sostenibili dal punto di vista ambientale. Potranno ottenerla “a determinate condizioni” anche le centrali nucleari e a gas, una decisione contestata dagli ambientalisti. L’obiettivo del progetto, che nelle prossime settimane sarà esaminato dal parlamento europeo, è accelerare la transizione verso la neutralità carbonica.

Ucraina-Russia-Stati Uniti

Il 2 febbraio il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato l’invio di altri tremila soldati in Europa orientale per difendere i paesi della Nato da “possibili aggressioni”. I militari saranno schierati in Romania e Polonia, paesi che confinano con l’Ucraina. Il governo russo ha definito la mossa “distruttiva”, sostenendo che riduce le possibilità di una soluzione diplomatica.

Turchia-Grecia

I corpi di sedici migranti morti assiderati sono stati trovati tra il 2 e il 3 febbraio vicino al villaggio turco di Pasakoy, alla frontiera con la Grecia. Il ministro dell’interno turco Süleyman Soylu ha accusato Atene di aver respinto i migranti causandone la morte. Il ministro delle migrazioni greco Notis Mitarachi ha ribattuto che i migranti non sono mai arrivati alla frontiera.

Siria-Stati Uniti

Il 3 febbraio, poco prima dell’alba, le forze speciali statunitensi hanno condotto un’operazione per catturare alcuni jihadisti ad Atme, nella regione di Idlib, nel nordovest della Siria. Secondo l’ong Osservatorio siriano dei diritti umani, il raid avrebbe causato la morte di nove persone, tra cui tre civili. Washington ha affermato che l’operazione è stata un successo, senza fornire dettagli.

Argentina

Il 2 febbraio il governo della provincia di Buenos Aires ha annunciato che almeno venti persone sono morte e 74 sono state ricoverate in ospedale dopo aver consumato una partita di cocaina adulterata. La droga sarebbe stata tagliata con una sostanza tossica che ha causato violente convulsioni e infarti fulminanti.