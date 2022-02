Siria-Stati Uniti

Il 3 febbraio il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato che il capo del gruppo Stato islamico, Abu Ibrahim al Hashimi al Qurayshi, è stato “eliminato dal campo di battaglia” durante un’operazione delle forze speciali ad Atme, nella regione di Idlib, nel nordovest della Siria. Un alto funzionario della Casa Bianca ha precisato che Al Qurayshi si è fatto esplodere. Complessivamente sarebbero morte tredici persone, tra cui donne e bambini, mentre altre dieci, tra cui otto bambini, sono sopravvissute.

Russia-Germania

Il 3 febbraio il ministero degli esteri russo ha annunciato la chiusura dell’ufficio locale dell’emittente pubblica tedesca Deutsche Welle, in un gesto di ritorsione dopo il divieto di trasmissione in Germania del canale tv satellitare russo Rt. La ministra tedesca della cultura e dei mezzi d’informazione Claudia Roth ha definito la mossa di Mosca “inaccettabile” perché, a differenza di Deutsche Welle in Russia, Rt operava in Germania senza licenza.

Ucraina-Russia-Stati Uniti

Il portavoce del Pentagono John Kirby ha affermato il 3 febbraio di avere le prove di un piano di Mosca per inscenare un finto attacco ucraino contro la Russia da usare come pretesto per l’invasione dell’Ucraina. Secondo Kirby, il finto attacco sarebbe stato diretto contro il territorio russo o contro i ribelli filorussi nell’est dell’Ucraina. Il Cremlino ha smentito le accuse.

Regno Unito

Il 3 febbraio il capo dell’esecutivo nordirlandese (first minister) Paul Givan, unionista, si è dimesso in un gesto di protesta contro i controlli doganali previsti dall’accordo dopo la Brexit con l’Unione europea, che metterebbero a rischio l’appartenenza dell’Irlanda del Nord al Regno Unito. Sono in corso delle discussioni tra Londra e Bruxelles su possibili modifiche al protocollo nordirlandese, che mantiene la provincia nel mercato unico europeo per evitare il ritorno di una frontiera fisica con l’Irlanda.

Spagna

Una riforma del mercato del lavoro presentata dal primo ministro socialista Pedro Sánchez è stata approvata il 3 febbraio dal congresso dei deputati con un solo voto di margine, 175 a 174, grazie all’errore commesso da un deputato del Partito popolare (Pp, destra), che ha votato a favore. La legge, la cui approvazione è stata posta come condizione da Bruxelles per poter accedere ai fondi del piano di rilancio europeo, punta a ridurre la precarietà del lavoro.

Perù

Il 3 febbraio l’azienda petrolifera spagnola Repsol ha affermato che le operazioni di pulizia delle coste peruviane saranno completate entro marzo. Il 15 gennaio dodicimila barili di greggio si sono riversati in mare durante le operazioni di scarico da una nave cisterna, rese più difficili dallo tsunami innescato da un’eruzione sottomarina a Tonga, a più di diecimila chilometri di distanza. La marea nera ha causato la morte di migliaia di pesci e uccelli marini, e ha lasciato centinaia di pescatori senza lavoro.