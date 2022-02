Canada

Il 6 febbraio il sindaco di Ottawa Jim Watson ha proclamato lo stato d’emergenza definendo la situazione “fuori controllo” dopo più di una settimana di proteste contro le restrizioni legate alla pandemia di covid-19. Camionisti e manifestanti occupano il centro della capitale dal 29 gennaio, e le proteste si sono ormai estese ad altre città.

Costa Rica

I costaricani sono andati alle urne il 6 febbraio per il primo turno delle elezioni presidenziali. Secondo i risultati parziali, l’ex presidente José María Figueres, del Partito liberazione nazionale (Pln, centrosinistra), è in testa con il 27,3 per cento dei voti davanti ad altri ventiquattro candidati. Nel ballottaggio previsto all’inizio di aprile Figueres, capo dello stato dal 1994 al 1998, dovrebbe sfidare l’ex ministro dell’economia Rodrigo Chaves.

Corea del Nord

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite presentato il 5 febbraio, negli ultimi anni il regime nordcoreano ha condotto una serie di attacchi informatici per finanziare il suo programma di missili balistici. Gli attacchi avrebbero permesso a Pyongyang di accumulare dal 2019 più di due miliardi di dollari, molti dei quali in criptomonete.

Regno Unito

Il 6 febbraio la regina Elisabetta II è diventata la prima monarca britannica a raggiungere i settant’anni di regno. In un messaggio pubblicato in occasione del suo “giubileo di platino”, la regina, 95 anni, ha espresso il desiderio che Camilla Parker Bowles riceva il titolo di regina consorte quando il principe Carlo diventerà re.

Tunisia

Il 6 febbraio il presidente Kais Saied ha annunciato lo scioglimento del consiglio superiore della magistratura (Csm), accusando i suoi componenti di non essere imparziali. Il Csm ha respinto la decisione, denunciando un attentato alla costituzione e all’indipendenza dei giudici. Secondo alcuni commentatori, la decisione di Saied è un attacco al partito islamista Ennahdha, che ha la maggioranza relativa in parlamento.

Madagascar

Almeno dieci persone sono morte nella notte tra il 5 e il 6 febbraio nel passaggio del ciclone tropicale Batsirai, accompagnato da venti fino a 165 chilometri all’ora. Quasi cinquantamila persone sono state costrette a lasciare le loro case. Alla fine di gennaio la tempesta tropicale Ana aveva causato altre cinquantotto vittime nel paese.