Burkina Faso

L’8 febbraio la procura militare ha chiesto trent’anni di prigione per l’ex presidente Blaise Compaoré, accusato di essere il mandante dell’omicidio del suo predecessore Thomas Sankara, ucciso durante un colpo di stato nel 1987. La procura ha chiesto trent’anni anche per Hyacinthe Kafando, all’epoca capo della sicurezza di Compaoré, che avrebbe condotto l’operazione. Compaoré ha guidato il paese fino al 2014, quando è fuggito in Costa d’Avorio in seguito a una rivolta popolare.

Repubblica Democratica del Congo

L’8 febbraio Tharcisse Kasongo Mwema, portavoce del presidente Félix Tshisekedi, ha affermato che l’arresto del consigliere alla sicurezza François Beya, avvenuto il 5 febbraio, è legato a un tentativo di “destabilizzare le istituzioni democratiche”. Beya è attualmente detenuto dall’Agenzia nazionale d’intelligence (Anr).

Yemen

Fonti militari hanno affermato l’8 febbraio che trentadue soldati sono morti nei tre giorni precedenti nel corso di un’offensiva delle forze governative nella provincia di Hajja, vicino al confine con l’Arabia Saudita. Nei combattimenti sarebbero morti anche cinquantasei ribelli huthi.

Israele-Palestina

L’8 febbraio il ministero della salute palestinese ha annunciato che tre uomini sono stati uccisi dalle forze israeliane a Nablus, in Cisgiordania. Secondo Israele, si è trattato di un’operazione congiunta della polizia e dell’esercito per “neutralizzare una cellula terroristica”.

Unione europea-Polonia

La Commissione europea ha annunciato l’8 febbraio che un’ammenda da 15 milioni di euro, inflitta alla Polonia dalla corte di giustizia europea, sarà trattenuta dai fondi destinati a Varsavia. Il caso è legato alla mancata chiusura di una miniera di lignite a Turów, che inquina le falde acquifere della regione di Liberec, nella Repubblica Ceca. La Polonia, che nel frattempo ha trovato un accordo con Praga, ha annunciato ricorso.

Filippine

L’8 febbraio si è aperta la campagna elettorale per le presidenziali del 9 maggio, in cui sarà designato il successore di Rodrigo Duterte. Il favorito è Ferdinand “Bongbong” Marcos, figlio dell’ex dittatore Ferdinand Marcos, al potere dal 1965 al 1986.

Stati Uniti

L’Università della California a Los Angeles (Ucla) ha accettato l’8 febbraio di versare 244 milioni di dollari di risarcimenti a 203 donne che a partire dal 1983 hanno subìto abusi sessuali da parte del ginecologo James Heaps. L’università è accusata di aver coperto per anni gli abusi di Heaps, che è attualmente sotto processo.

Colombia

L’8 febbraio almeno quattordici persone sono morte travolte da una frana a Dosquebradas, nel dipartimento di Risaralda, nel centro-ovest del paese. Altre trentaquattro persone sono rimaste ferite. La frana è stata causata dalle forti piogge degli ultimi giorni.