Pierre Haski Un po’ di speranza L’incontro tra Macron e Putin sull’Ucraina mostra come la diplomazia sta continuando a lavorare per evitare la guerra.

Gabriele Battaglia Uno spettacolo per pochi La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Pechino è stata un evento esclusivo, per il nuovo ceto medio cinese.

Un mondo senza insetti Sono fondamentali per la catena alimentare e il funzionamento degli ecosistemi. Ma negli ultimi anni il numero degli insetti è crollato. Un fenomeno poco studiato, con gravi conseguenze. L’articolo di Brooke Jarvis del The New York Times, dall’archivio di Internazionale.

Arthur C. Brooks

Ci vuole più arte nella nostra vita

L’arte non è un piacevole diversivo, ma un elemento necessario per avere una vita piena di grandi soddisfazioni come l’esercizio fisico, il sonno o l’amore.

Portfolio

Capelli da regina

L’ultimo libro di Sandro Miller racconta con leggerezza l’identità e la storia delle donne di origine africana, in una riflessione sulla memoria e l’eredità delle loro radici, che coincide anche con la celebrazione dei loro capelli.

Cinema

Una scena di Open Arms – La legge del mare

Raccontata e commentata dal regista Marcel Barrena.