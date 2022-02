Ucraina-Stati Uniti-Russia

Il 10 febbraio, in un’intervista all’emittente Nbc, il presidente statunitense Joe Biden ha chiesto ai cittadini statunitensi di lasciare subito l’Ucraina a causa dell’alto rischio di un’invasione russa, avvertendo che la situazione potrebbe precipitare nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane. Biden ha confermato che non invierà soldati in Ucraina.

Francia

Il 10 febbraio il presidente Emmanuel Macron ha annunciato un grande piano di rilancio del nucleare civile, con la costruzione di sei reattori di nuova generazione entro il 2035, e forse di altri otto entro il 2050. È prevista anche un’accelerazione della costruzione di parchi eolici offshore. L’obiettivo è raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

Regno Unito

Cressida Dick, la prima donna a comandare Scotland Yard, la polizia di Londra, ha annunciato il 10 febbraio le dimissioni dopo la sfiducia espressa pubblicamente dal sindaco della capitale Sadiq Khan. La posizione di Dick, contestata per i ritardi nell’inchiesta sulle feste a Downing street, è diventata insostenibile dopo la pubblicazione di un rapporto che denuncia la presenza di razzismo, sessismo e misoginia all’interno della polizia.

Canada-Stati Uniti

Il 10 febbraio il governo statunitense ha chiesto al primo ministro canadese Justin Trudeau di usare i “poteri federali” per mettere fine ai blocchi stradali attuati dai manifestanti che protestano contro le restrizioni legate alla pandemia. I manifestanti hanno bloccato alcuni valichi di frontiera con gli Stati Uniti, compreso il ponte Ambassador, che collega la provincia canadese dell’Ontario con la metropoli statunitense Detroit.

Arabia Saudita-Yemen

Dodici persone sono rimaste ferite il 10 febbraio all’aeroporto di Abha, in Arabia Saudita, a causa della caduta di frammenti dopo che un drone è stato intercettato dalla difesa saudita. L’attacco è stato rivendicato dai ribelli huthi che controllano una parte dello Yemen. Dal 2015 l’Arabia Saudita dirige una coalizione militare che sostiene le forze governative yemenite.

Libia

Il 10 febbraio il parlamento, che ha sede a Tobruk, nell’est del paese, ha designato l’ex ministro dell’interno Fathi Bashagha come premier al posto di Abdul Hamid Dbaibah, che guida il governo ad interim a Tripoli. Dbeibah ha fatto sapere che resterà al suo posto fino all’organizzazione di elezioni democratiche, già rinviate a dicembre. Poche ore prima del voto in parlamento Dbeibah è sopravvissuto a un attacco contro il suo convoglio a Tripoli.

Benin-Francia

Il 10 febbraio la procura antiterrorismo di Parigi ha annunciato che un cittadino francese è morto in un attacco jihadista compiuto l’8 febbraio nel parco nazionale W, nel nord del Benin, che avrebbe causato otto vittime. Il 9 febbraio l’ong Africa parks ha affermato che nell’attacco sono morte cinque guardie forestali e un soldato.