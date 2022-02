Unione europea-Polonia-Ungheria

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha respinto il 16 febbraio un ricorso presentato dalla Polonia e dall’Ungheria contro un meccanismo che lega l’erogazione dei fondi europei al rispetto dello stato di diritto. La Commissione europea aveva accettato di sospendere l’applicazione del meccanismo, in vigore dal 1 gennaio 2021, fino alla sentenza della corte, che è stata contestata da Varsavia e Budapest.

Belgio-Repubblica Democratica del Congo

Il 16 febbraio il palazzo reale di Bruxelles ha annunciato che re Filippo effettuerà tra il 6 e il 10 marzo la sua prima visita ufficiale nella Repubblica Democratica del Congo, ex colonia del Belgio. Il 30 giugno 2020, in occasione del sessantesimo anniversario dell’indipendenza del paese africano, re Filippo aveva presentato le scuse ufficiali della corona per le ferite inflitte in epoca coloniale.

Mali

Il 17 febbraio il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato il ritiro delle truppe francesiche da nove anni erano impegnate nell’operazione antijihadista Barkhane in Mali. Il ritiro, dovuto alle forti divergenze con la giunta militare al potere nel paese africano, coinvolgerà anche i contingenti di alcuni partner europei e africani. I soldati francesi resteranno però nella regione del Sahel.

Costa d’Avorio

Otto persone sono morte il 16 febbraio in un incendio divampato in un panificio a Man, una città di circa 190mila abitanti nell’ovest del paese. Molte altre persone sono rimaste ferite. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio.

Siria

Il 16 febbraio le forze governative hanno bombardato un deposito di carburante vicino a Dana, nella provincia nordoccidentale di Idlib, causando la morte di almeno tre civili. Secondo l’ong Osservatorio siriano dei diritti umani, il deposito era gestito da un’azienda locale legata al gruppo jihadista Tahrir al Sham, che controlla una parte della provincia.

India

Il 17 febbraio la polizia ha annunciato che tredici persone – donne e bambine – sono morte dopo essere cadute in un pozzo durante una festa di matrimonio a Kushinagar, nello stato settentrionale dell’Uttar Pradesh. Le vittime erano sedute su una copertura di metallo che ha ceduto a causa del peso eccessivo.

Canada

I soccorritori canadesi hanno messo fine il 16 febbraio alle ricerche di dodici persone che risultavano disperse dopo il naufragio di un peschereccio spagnolo nella notte tra il 14 e il 15 febbraio circa 450 chilometri a sudest dell’isola di Terranova. Il bilancio finale è di ventuno vittime e tre sopravvissuti. A bordo dell’imbarcazione c’erano sedici spagnoli, cinque peruviani e tre ghaneani.

Brasile

Il bilancio delle frane e delle alluvioni causate dalle forti piogge che hanno colpito Petrópolis, una località turistica nello stato di Rio de Janeiro, nel sudest del paese, è salito a 94 morti e 35 dispersi. Il quartiere più colpito è quello di Alto da Serra, costruito sul fianco di una collina non lontano dal centro.