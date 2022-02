Canada

Il 17 febbraio la polizia ha arrestato alcuni leader del movimento di protesta contro le restrizioni anticovid che da tre settimane paralizza la capitale Ottawa. Tra loro ci sono Tamara Lich e Chris Barber. Non sono ancora stati sgomberati i camion che bloccano le strade intorno al parlamento. Il 14 febbraio il primo ministro Justin Trudeau aveva annunciato l’attivazione della legge sulle misure d’emergenza per mettere fine ai blocchi illegali.

Stati Uniti

Il 17 febbraio un giudice di New York, Arthur Engoron, ha ordinato a Donald Trump e a due dei suoi figli, Donald Jr e Ivanka, di testimoniare sotto giuramento nell’ambito dell’inchiesta sulla Trump organization condotta dalla procuratrice dello stato Letitia James. La holding dell’ex presidente è sotto inchiesta per frode fiscale.

Stati Uniti-Cina

La rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai ha annunciato il 17 febbraio che alcuni siti web gestiti dai giganti tecnologici cinesi Alibaba e Tencent sono stati aggiunti alla lista nera dei mercati della contraffazione. In totale sono stati inseriti nella lista quarantadue siti e trentacinque negozi fisici coinvolti nella vendita di prodotti contraffatti.

Malawi

Il 17 febbraio l’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato che per la prima volta da più di cinque anni un caso di poliomielite è stato rilevato in Africa. È stata contagiata in Malawi una bambina di tre anni, che è rimasta paralizzata. Il ceppo, il poliovirus di tipo 1, l’unico non ancora eradicato, è lo stesso presente in alcune regioni dell’Afghanistan e del Pakistan.

Polonia-Germania

Il 17 febbraio la tempesta Dudley, accompagnata da venti fino a 125 chilometri all’ora, ha causato la morte di tre persone in Polonia e due in Germania. Due operai sono stati travolti dal crollo di una gru in un cantiere di Cracovia e le altre tre persone sono morte a causa della caduta di alberi. Circa cinquecento case sono state danneggiate e centinaia di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità.

Ambiente

Secondo uno studio pubblicato il 17 febbraio dall’organizzazione B Team, di cui fanno parte varie ong e aziende, almeno 1.800 miliardi di dollari di sovvenzioni pubbliche – il 2 per cento del pil mondiale – contribuiscono ogni anno alla distruzione di ecosistemi e all’estinzione di specie animali. I settori che ricevono più aiuti sono quelli delle energie fossili, dell’agricoltura e dell’acqua.