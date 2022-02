Ucraina

Il 21 febbraio il presidente statunitense Joe Biden e quello russo Vladimir Putin hanno accettato in via di principio, su proposta del presidente francese Emmanuel Macron, di partecipare a un vertice bilaterale sulla crisi ucraina. L’Eliseo ha precisato che l’incontro si terrà a condizione che la Russia non abbia ancora invaso il paese. Intanto Mosca e Kiev si accusano reciprocamente per il recente aumento delle tensioni nell’est dell’Ucraina, che potrebbe essere il pretesto per un’invasione russa.

Svizzera

Secondo un’inchiesta dell’Organized crime and corruption reporting project (Occrp), un consorzio di 47 mezzi d’informazione internazionali, la banca Crédit Suisse ospiterebbe da decenni miliardi di euro di fondi di origine criminale o illecita. L’inchiesta, basata su una fuga di dati avvenuta in forma anonima, è stata diffusa da vari mezzi d’informazione il 20 febbraio. La banca svizzera ha reagito affermando che i dati sono “parziali, imprecisi o fuori contesto”.

Canada

Il 20 febbraio la polizia ha ripreso quasi del tutto il controllo della capitale Ottawa, paralizzata da ventiquattro giorni di manifestazioni contro le restrizioni anticovid. Centonovanta persone sono state arrestate e poco meno di ottanta camion sono stati sequestrati. Il 14 febbraio il primo ministro Justin Trudeau aveva attivato la legge sulle misure d’emergenza per mettere fine ai blocchi illegali.

Niger-Nigeria

Il 20 febbraio Chaibou Aboubakar, governatore della regione di Maradi, nel sud del Niger, ha affermato che sette bambini nigerini sono morti il 18 febbraio in un raid aereo condotto “per errore” dall’esercito nigeriano contro il villaggio di Nashadé, al confine tra i due paesi. Secondo Abubakar, l’obiettivo dell’aviazione nigeriana era un gruppo di “banditi armati”.

Sudan

Un uomo di 51 anni è rimasto ucciso il 20 febbraio a Khartoum nella repressione di una manifestazione di protesta contro la giunta militare. La vittima è un paziente che stava fuggendo da un ospedale raggiunto dai gas lacrimogeni. Il bilancio di quattro mesi di repressione sale così a 82 vittime. Lo stesso giorno è arrivato nella capitale l’inviato delle Nazioni Unite per i diritti umani in Sudan, il senegalese Adama Dieng.

Etiopia

Il 20 febbraio il primo ministro Abiy Ahmed ha inaugurato ufficialmente la produzione di elettricità dalla Grande diga del rinascimento (Gerd) in costruzione dal 2011 sul Nilo Azzurro, nella regione occidentale di Benishangul-Gumuz. Il progetto è contestato dal Sudan e dall’Egitto, che temono conseguenze negative per il loro approvvigionamento idrico.

Somalia

Quattordici persone sono morte e dodici sono rimaste ferite il 19 febbraio in un attentato suicida in un ristorante frequentato da politici e alti funzionari locali a Beledweyne, nel centro del paese. L’attentato è stato rivendicato dal gruppo jihadista Al Shabaab.