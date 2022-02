Ucraina-Russia

Il 22 febbraio gli Stati Uniti, l’Unione europea e altri paesi occidentali hanno annunciato le prime sanzioni economiche contro la Russia, in risposta alla decisione del presidente Vladimir Putin di autorizzare l’invio delle truppe nel Donbass, i territori separatisti filorussi nell’est dell’Ucraina, e di riconoscerne l’indipendenza. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invece sospeso il processo di autorizzazione del gasdotto Nord Stream 2, che collega la Russia alla Germania.

Stati Uniti

Il 22 febbraio un tribunale federale ha riconosciuto colpevoli di crimine razzista i tre uomini già condannati per l’omicidio dell’afroamericano Ahmaud Arbery, avvenuto il 23 febbraio 2020 a Brunswick, in Georgia. Travis McMichael, 36 anni, suo padre Gregory McMichael, 66 anni, e il loro vicino di casa William Bryan, 52 anni, erano stati condannati all’ergastolo il 7 gennaio.

Ecuador

Il presidente Guillermo Lasso ha annunciato il 22 febbraio un provvedimento di grazia per cinquemila detenuti con l’obiettivo di ridurre il sovraffollamento nelle prigioni del paese. Nel 2021 più di 320 persone sono morte nelle violenze scoppiate nelle carceri. Circa 39mila persone sono attualmente detenute in Ecuador, il 30 per cento in più rispetto alla capienza massima.

Colombia

Il 22 febbraio il presidente Iván Duque ha definito “atroce” la decisione della corte costituzionale, con cinque voti a favore e quattro contrari, di depenalizzare l’aborto fino alla ventiquattresima settimana di gravidanza. Finora l’aborto era autorizzato solo in caso di stupro, pericolo di vita della gestante e malformazione grave del feto. In America Latina l’aborto è legale in Argentina, Uruguay, Cuba, Guyana e quattro stati messicani, ma fino a dodici o quattordici settimane di gravidanza.

Birmania

Il relatore speciale delle Nazioni Unite Tom Andrews ha affermato il 22 febbraio che la Russia, la Cina e la Serbia continuano a fornire alla giunta militare armi usate per attaccare i civili. Dal colpo di stato del 1 febbraio 2021 più di 1.500 civili sono stati uccisi dalle forze di sicurezza. Le Nazioni Unite hanno avviato un’inchiesta sui possibili crimini contro l’umanità compiuti dal regime.

Niger

Il 22 febbraio il governo ha annunciato che almeno 18 civili sono morti il 20 febbraio in un attacco compiuto dai miliziani jihadisti nella regione di Tillabéri, nell’ovest del paese. Alcuni miliziani in motocicletta avrebbero attaccato un camion che percorreva una strada tra i villaggi di Taroun e Tizigorou.