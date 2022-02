I pigmei sono in pericolo Vivono in simbiosi con la natura della foresta del Congo, ma la loro cultura non è integrata nelle moderne società africane. E così tra deforestazione e accaparramento di terra, la loro sopravvivenza è a rischio. Il video di Marco Simoncelli.

Vincenzo Giardina

L’altra faccia di Goma

Nella Repubblica Democratica del Congo i gruppi armati sono sempre attivi, ma alcuni fotografi danno un messaggio diverso.

The Conversation

Influencer no vax

Sui social network c’è chi sfrutta gli spazi lasciati vuoti dall’informazione scientifica per spingere le madri a non vaccinare i figli.