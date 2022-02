Ucraina-Russia

Nella notte tra il 24 e il 25 febbraio, mentre prosegue l’offensiva delle forze terrestri russe in varie regioni dell’Ucraina, alcune esplosioni sono state segnalate nella capitale Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha proclamato la mobilitazione generale per cercare di frenare l’avanzata delle forze russe, ormai molto vicine a Kiev. Secondo Zelenskyj, dall’inizio dell’offensiva sono morti almeno 137 cittadini ucraini. Intanto, in Russia sono state arrestate circa 1.700 persone che partecipavano a manifestazioni contro la guerra.

Stati Uniti

Il 24 febbraio un tribunale di Saint Paul ha condannato tre ex poliziotti coinvolti nella morte dell’afroamericano George Floyd, ucciso il 25 maggio 2020 durante un tentativo di arresto a Minneapolis. La pena che dovranno scontare Tou Thao, Alexander Kueng e Thomas Lane, accusati di non essere intervenuti per evitare la morte di Floyd, sarà annunciata in seguito. L’autore dell’omicidio, l’ex poliziotto Derek Chauvin, è stato condannato nel giugno 2021 a ventidue anni e mezzo di prigione.

Nicaragua

Tre oppositori del presidente Daniel Ortega sono stati riconosciuti colpevoli il 24 febbraio di cospirazione per sovvertire l’ordine costituzionale. Si tratta dell’ex candidato alle presidenziali Arturo Cruz, dell’ex ministro degli esteri Francisco Aguirre e dell’ex viceministro degli esteri José Pallais, che fanno parte di un gruppo di quarantasei oppositori arrestati prima delle elezioni presidenziali del 7 novembre 2021. Finora ventotto di loro sono stati condannati a pene tra gli otto e i tredici anni di prigione.

Colombia

Il 24 febbraio il ministro della difesa Diego Molano ha annunciato che 23 dissidenti dell’ex gruppo ribelle delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) sono stati eliminati nel corso di un’operazione dell’esercito a Puerto Rondón, nel dipartimento di Arauca, vicino al confine con il Venezuela. Le Farc hanno firmato un accordo di pace con il governo nel 2016.

Burkina Faso

Una commissione creata dalla giunta militare al potere ha proposto il 24 febbraio una transizione di trenta mesi prima di un ritorno all’ordine costituzionale. In questo periodo il paese sarà diretto dal luogotenente colonnello Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il 24 gennaio il presidente Roch Marc Christian Kaboré era stato destituito in un colpo di stato militare.

Pakistan

Il 24 febbraio Zahir Jaffer, 30 anni, un pachistano con la nazionalità statunitense, è stato condannato a morte per aver stuprato e decapitato la sua compagna Noor Muqadam, figlia di un ex ambasciatore. La donna, 27 anni, era stata assassinata il 20 luglio 2021 nell’appartamento di Jaffer a Islamabad dopo aver rifiutato di sposarlo.